La rivincita della Lombardia: ora c'è il "sorpasso sui vaccini"

Da brutto anatroccolo a cigno: ecco la Lombardia che torna a fare la Lombardia in quanto ad efficienza sanitaria e macchina organizzativa. A sorpresa, infatti, nell'ultima settimana ha recuperato terreno nei confronti del Lazio e colmato l'enorme gap sulle vaccinazioni che era presente fino a poco tempo fa.

Cosa dice il report

Infatti, il report a cura di Altems, l'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore chiamato "Modelli organizzativi di risposta al Covid 19" (clicca qui) parla chiaro: nella settimana tra il 5 e 12 aprile, la differenza tra dosi di vaccino previste e quelle effettivamente somministrate vede il Lazio al 52% e la Lombardia al 49%, quasi uguali. Un dato inequivocabile che segna il cambio di passo riguarda il " Numero medio di somministrazioni per punto vaccinale " che il rapporto tra vaccinazioni effettuate e punti vaccinali: negli ultimi 7 giorni, le regioni che hanno effettuato il maggior numero di inoculazioni per punto di somministrazione sono state: la Lombardia (2473), la Campania (2736) e il Molise (2209). La Regione di Fontana, quindi, è addirittura al secondo posto nazionale. Ma non è ancora tutto: Lombardia batte Lazio anche sotto la voce " Punti di somministrazione territoriali ed ospedalieri al 13 aprile 2021 " per ciascuna regione: se nel territorio davanti a tutti ci sono Puglia (395), Toscana (147) e Veneto (141), per quanto riguarda i punti di somministrazione ospedaliera la Lombardia, con 111, è seconda soltanto alla Sicilia (124) ma davanti al Lazio con 86. Il recupero lombardo si evince anche sulla popolazione che ha avuto almeno una dose di vaccino: nel Lazio è il 19,44% pari a 962mila persone, in Lombardia la percentuale non è troppo più bassa ( 17,1%), ma corrisponde ad un numero maggiore di persone, 1,4 milioni di cittadini.

"La Lombardia sta recuperando"

" Il Lazio è partito meglio della Lombardia - spiega Americo Cicchetti, estensore del rapporto e professore di Economia all'Università del Sacro Cuore a Repubblica - ma quest'ultima sta recuperando. La forza del Lazio, all'inizio, è stata nella scelta di concentrare i processi di prenotazione sotto un'unica grande regia, cosa che la Lombardia non ha fatto. La risposta della Lombardia è arrivata in questi giorni, accelerando molto sugli over 80, ma lasciando indietro i 70enni ". La "rimonta", come si dice in gergo sportivo, della regione dove Letizia Moratti è assessore alla Sanità da 100 giorni, era stata prevista anche da Guido Bertolaso che in tempi non sospetti aveva previsto un'accelerazione lombarda parlando di " 33mila vaccinati al giorno ".

Le due regioni a confronto

Non teme confronti l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. " Sugli over 80 completiamo le vaccinazioni entro il mese come previsto e sugli over 70 siamo molto avanti. Per il resto, da ieri siamo ben oltre le 32mila somministrazioni al giorno e possiamo raddoppiare se arrivano le dosi. Sono ben felice se altre regioni raggiungono buone performance, ma Roma sta dimostrando di essere sinonimo di efficienza e gentilezza ". Dal canto suo, Letizia Moratti, in un'intervista al Corriere della Sera afferma che " la Lombardia non si è mai discostata dal piano vaccinale nazionale e dalle priorità indicate. Siamo stati i primi a completare la prima dose agli operatori sanitari e agli ospiti delle residenze per anziani. Abbiamo somministrato quasi un milione di dosi agli over 80 e siamo al primo posto per copertura vaccinale di quelle persone così duramente colpite dal Covid in questi mesi ".

La strategia lombarda

Lo ha detto D'Amato prima, il Lazio è avanti nella categoria 70-80 anni rispetto ad altre regioni, Lombardia compresa. Il perché è presto detto: si è preferito mettere in sicurezza, prima, gli anziani delle Rsa decimati dalle prime due ondate del Covid per poi procedere via via con categorie meno a rischio. " Lunedì scorso è partita la vaccinazione per quella fascia di età - afferma la Moratti - Contiamo di chiudere la somministrazione della prima dose entro due settimane. Ma era intuitivo che qui la vaccinazione di anziani e persone fragili comportasse più tempo: per loro non abbiamo guardato alle classifiche ma a mettere in sicurezza ospedali e Rsa e a proteggere le fasce d’età più in pericolo ".