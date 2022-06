Giovani vandalizzano fontana del '600. "Basta tollerare chi deturpa"

Qualcuno ha pure il coraggio di definirle solo "ragazzate". In realtà le scorribande che, con una frequenza sempre maggiore, si vedono in alcune città d'Italia sono ben altro: veri e propri atti vandalici accomunati dal fil rouge dell'inciviltà. Rientra in questa fattispecie l'assalto che alcuni ragazzi hanno dato ieri notte alla fontana di ponte Sisto, in piazza Trilussa a Roma. Il monumento, gioiello architettonico realizzato da Giovanni Vasanzio e terminato nel 1613, è stato infatti bersagliato da un gruppo di giovani che lo ha trasformato in una improvvisata piscina.

In un video circolato sui social, si vede la fontana invasa da alcuni ragazzi in piena notte. Due di essi, a torso nudo, sono immersi nella vasca, con l'acqua all'altezza delle gambe. Si odono schiamazzi e a un tratto una ragazzina viene trascinata e immersa di peso dentro la vasca. Altri coetanei si muovono incautamente sull'antica struttura in travertino, come fossero sul bordo di una piscina. Immergono la testa, si lanciano schizzi d'acqua a colpi di bracciate. I giovani vandali fanno volteggiare le loro magliette inzuppate d'acqua, il caos continua.

L'atmosfera è quella fuori controllo di una "bravata" compiuta in spregio al più comune senso civico. Intanto, chi assiste a quella scena e la riprende con uno smarphone commenta in modo sarcastico: " Probabilmente quell’acqua sarà infetta delle peggio malattie della storia ". Ma la scena non fa ridere affatto e anzi è il ritratto di un degrado ormai diffuso, anche e soprattutto tra i giovanissimi. L'episodio si aggiunge a quanto accaduto nei giorni scorsi sempre nella Capitale, dove - sempre in un video diffuso sui social - una coppia aveva vandalizzato un'altra fontana (in piazza della Repubblica): lei in topless si era appoggiata alla struttura di marmo, lui in boxer aveva urinato nella vasca.

Vandali a Roma, l'ira della Meloni: "Ora basta"

A stigmatizzare quanto avvenuto in piazza Trilussa è stata sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che postando il video incriminato ha manifestato il proprio sdegno. " Un altro atto vandalico in una fontana di Roma. A questi incivili un po' di servizio civile per ripulire la città non farebbe male: basta tolleranza per chi deturpa il nostro patrimonio culturale ", ha scritto l'esponente politica.