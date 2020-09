Jebreal choc su Willy: "Quando i due leader di destra seminano odio..."

La morte di Willy Monteiro ha scosso il Paese. La violenza con la quale gli aggressori si sono scagliati contro il ragazzo non ha e non può avere giustificazioni. In un Paese stretto nel cordoglio per la famiglia del giovane, che ha mostrato la sua solidarietà e condannato indiscriminatamente quanto accaduto a Colleferro, c'è tuttavia chi cerca di creare e alimentare una polemica politica, sterile e inutile. Il tweet di Rula Jebreal, che si è fiondata sulla notizia partendo da un virgolettato che sarebbe stato pronunciato dai familiari degli assalitori di Willy Monteiro, ne è la dimostrazione.

" 'In fondo hanno solo ucciso un extracomunitario'. Ecco cosa accade quando i due leader di destra seminano odio & incitano alla violenza contro gli emigrati. I criminali che hanno trucidato #WillyMonteiro & il terrorista Luca Traini: entrambi frutto dell'indottrinamento fascista ", scrive Rula Jebreal. La giornalista, con le sue parole, sembra quasi voler attribuire a Matteo Salvini e Giorgia Meloni (mai nominati ma sottintensi), la responsabilità morale di quanto accaduto. Nel frattempo gli inquirenti sul campo, e non quelli dei social, hanno già escluso il movente razziale come fattore scatenante della furia omicidia contro Willy Monteiro. Portare anche questo caso di cronaca nell'arena politica, soprattutto in piena campagna elettorale, è irrispettoso nei confronti della vittima, che non merita di essere strumentalizzata in questo modo.

Per questa ragione sono tante le critiche che sono state mosse a Rula Jebreal per il suo tweet, condannato da chi lo legge come un attacco politico generalizzato alle forze di centrodestra, che alimenta odio in un momento in cui sarebbe necessario il contrario. " Rula stai dicendo una grandissima str...ta. Nessuno di destra incita alla violenza. Piuttosto voi compagnucci di sinistra vi dovete fare un esame di coscienza ", scrive Mario. Un pensiero che sembra sia condiviso da un'ampia porzione di pubblico social per la quale l'affermazione della giornalista risulta fuori luogo. " Cerca di stare calmina e non fare di tutta l'erba un fascio. Vesto una divisa, servo un Paese governato da sinistre, ho idee di destra, biasimo qualsiasi atto di violenza! Sciacquati la bocca prima di parlare degli italiani, a prescindere se bianchi o neri! ", scrive, invece, Giuseppe.

" Ridicolo, la smetta di strumentalizzare questo povero ragazzo... Sto sciacalaggio da chiunque proviene ha rotto le palle ", è l'opinione di un altro utente ma si potrebbe continuare a lungo, perché la maggior parte di quelli che hanno commentato le parole di Rula Jebreal hanno stigmatizzato il tono utilizzato.