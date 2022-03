"Sì, noi rubiamo. Tu sei una m....". E la ladra aggredisce Staffelli

Il dito medio esibito davanti alle telecamere, i calci e gli spintoni. Poi quella frase, pronunciata con tono di sfida anche in presenza della polizia. " Sì rubiamo qui in giro ". Ormai lo fanno con disinvoltura, con veri e propri squadroni di assalto pronti ad aggirare le vittime. Le borseggiatrici che imperversano nel centro di Milano, e in particolare nelle stazioni della metropolitana, ostentano la strafottenza di chi conta di agire nell'impunità. Ma non sempre, per fortuna, le malviventi riescono a farla franca: nelle scorse ore alcune di loro sono state fermate dalle forze dell'ordine, come documentato in un servizio di Striscia la Notizia trasmesso ieri sera. A motivo dell'aggressività delle ladre, le operazioni di arresto non sono state tra le più semplici.

Da tempo la trasmissione di Canale5 si occupa del fenomeno e già in passato, con servizi a cura di Valerio Staffelli, aveva documentato i furti che avvengono soprattutto sui mezzi pubblici. Approfittando della confusione, le borseggiatrici accerchiano le malcapitate vittime e si avventano su di loro, talvolta senza nemmeno preoccuparsi di passare inosservate. Così, dalle borse e dalle tasche spariscono portafogli, telefoni cellulari, occhiali da sole ed eventuali oggetti di valore. Il loro è un sistema di microcriminalità ormai collaudato e radicato. Proprio per questo, i volti di alcune ladre sono ormai noti sia alle forze dell'ordine, sia ai cittadini. Come documentato da Striscia la Notizia, le stazioni milanesi più battute dalle malintenzionate sono quelle di Centrale, Cadorna e Lambrate.

Ebbene, nella più recente puntata della propria campagna antiborseggio, il tg satirico di Mediaset è stato invitato a intervenire proprio nella stazione di Lambrate, dove sono state scoperte in azione le solite note. Al sopraggiungere di Staffelli e dei suoi collaboratori, le ladre smascherate hanno inziato a proferire insulti. Poi, scappando, si sono rifugiate su un taxi. ll conducente, avvertito dall'identità delle passeggere, si è però rifiutato di muovere il veicolo e così le borseggiatrici hanno tentato invano di percorrere un'altra via di fuga. Il colmo? Una di loro si è messa addirittura a chiedere l'intervento della polizia.