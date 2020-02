Salerno, cade un albero per il maltempo e uccide un 65enne

Ha perso la vita schiacciato da un grosso albero, caduto per il forte vento che negli ultimi giorni sta flagellando l’intera Campania. Un uomo di 65 anni è deceduto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno; mentre passeggiava per strada, in via Crispi, nelle vicinanze della villa comunale è stato colpito in pieno dal tronco di un albero secolare staccatosi per il maltempo. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunti gli operatori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, che è morto sul colpo.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente. L’ultima vittima del maltempo in Campania si è avuta lo scorso 22 dicembre, a Napoli, in via Nuova Agnano, dove un uomo di 62 anni di origini marocchine è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è staccato probabilmente a causa del forte vento che sta spazzando ormai da mesi il territorio. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118: nonostante il pronto intervento la corsa in ospedale si è rivelata purtroppo in utile. I medici hanno solo potuto constatare il decesso.

La caduta degli arbusti sta creando pericoli e disagi per i cittadini. Negli ultimi tempi, infatti, si sono registrati alberi sradicati a via Nicolardi ai Colli Aminei, e nel Parco Pineta di piazza Arenella. Danni a Barra a seguito del crollo di un grosso albero e paura anche lungo la Tangenziale di Napoli, dove due arbusti sono stati divelti dal vento finendo sulla carreggiata. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco anche per cadute di cartelloni pubblicitari, tendoni e fioriere dei ristoranti distrutti e alcune vetrate di portoni che hanno subito lesioni. Anche la pioggia ha creato disagi.

Non è andata meglio in provincia. A San Giorgio a Cremano, Comune alle porte di Napoli, un po’ di tempo fa, una voragine si è aperta su via Giuseppe Verdi, una traversa della centralissima via Alessandro Manzoni, e ha inghiottito un'automobile. Per recuperarla, si è dovuto ricorrere ad un carro attrezzi. Spavento per i residenti dei palazzi della zona che hanno sentito un forte boato ma per fortuna non risultano feriti.

Il maltempo anche in queste ore sta creando problemi in tutta la regione, soprattutto a Napoli, dove il sindaco Luigi De Magistris ha deciso di chiudere nuovamente le scuole, per evitare problemi agli studenti. A preoccupare sono i forti venti che hanno già creato più di un disagio.

