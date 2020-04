Salvini: "Il traghetto con cinema e solarium. Ecco la quarantena dei migranti"

Matteo Salvini contro la Alan Kurdi. A Palermo sono terminate le operazioni di trasferimento sulla nave Rubattino, della società Tirrenia (ora Compagnia Italiana di Navigazione), delle 146 persone che si trovavano a bordo della Alan Kurdi. Le operazioni, avvenute a largo del porto di Palermo, si sono svolte sotto il coordinamento tecnico della Guardia Costiera di Palermo. Il trasferimento dalla Alan Kurdi al Rubattino è avvenuto a seguito dell'affiancamento delle due navi, un passaggio necessario per effettuare il trasbordo. Le operazioni hanno visto la presenza di una motovedetta della Guardia di finanza, nonché la partecipazione dei servizi tecnico-nautici portuali. Una complessa operazione che è durata diverse ore e che ha impegnato centinaia di uomini delle fiamme gialle e della guardia costiera per permettere il trasbordo in tutta sicurezza. La nave Rubattino sosterà per tutta la durata della quarantena a circa un miglio dal porto di Palermo con personale della Croce Rossa Italiana a bordo che garantirà la necessaria assistenza sanitaria.

I migranti indossavano i giubotti di salvataggio. Il loro trasbordo è avvenuto attraverso una "porta", aperta lungo la fiancata di dritta (destra) del traghetto con il personale di soccorso - inclusi gli interpreti - indossano le tute, le mascherine e le visiere di protezione anti coronavirus. Sul posto anche le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza.

L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook ha scritto un post duro, con un messaggio forte e chiaro su quello che succederà nelle prossime settimane quando la nave, a pieno regime ospiterà i migranti con tutti i comfort a disposizione. Migliaia di commenti, like e soprattutto condivisioni sotto il post del leader leghista. Messaggi di chi, soprattutto, invoca una maggiore restrizione delle condizioni per chi arriva in Italia senza regolare permesso. "Trasbordo ora in corso, al largo delle coste di Palermo, dei 150 immigrati clandestini della nave Ong tedesca Alan Kurdi sulla 'Raffaele Rubattinò della Tirrenia - si legge nel post -. Ospiterà a spese degli italiani gli immigrati per la loro quarantena prima di essere sbarcati. La Rubattino è uno dei più grandi traghetti d'Italia, in grado di accogliere fino a 1.470 passeggeri, con 289 cabine e sala poltrone da 195 posti. È dotata di aria condizionata, ristorante, self service, due bar, negozio, infermeria, cinema, area giochi per bambini e solarium. In arrivo anche la nave Ong Aita Mari che ci porterà altri 40 immigrati. Avanti, c'è posto!".