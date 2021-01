Sanremo, consigliere Rai contro Amadeus: "Delirio di onnipotenza. Il Festival non è suo"

" Ricordo che Sanremo è un evento della Rai, non di Amadeus o dei suoi manager ", il consigliere Rai Giampaolo Rossi non le manda a dire al direttore artistico del festival di Sanremo. La stoccata ad Amadeus arriva dopo la polemica innescata dal conduttore sulla questione pubblico all'Ariston. Dopo il veto posto dal ministro Speranza sugli spettatori in sala, il popolare presentatore ha minacciato di abbandonare Sanremo a poco più di un mese dal via. Salvo poi fare dietrofront e abbassare i toni.

Non si tratta solamente del problema 'Sanremo sì, Sanremo no',

ma riguarda più in generale la gestione degli eventi in Italia. La Rai sta lavorando con le autorità per cercare di dipanarla. Detto questo è oggettivamente inaccettabile che il conduttore e direttore artistico di Sanremo ponga delle condizioni alla sua presenza al Festival, non tenendo presente che su pubblico e sicurezza non decide la Rai e, per giunta, ponendosi anche al di sopra di quelle che sono in questo momento le norme in vigore

Sulla questione è intervenuto il consigliere Raisottolineando come la situazione legata all'organizzazione della 71esima edizione della kermesse canora sia delicata e riguardi non solo viale Mazzini. Il problema è ampio e pone l'attenzione sula gestione degli eventi pubblici, sia in piazza sia al chiuso, in tutta Italia. "- ha spiegato Rossi -".