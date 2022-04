"Obeso". Ma per i giudici può arruolarsi come carabiniere

Alla fine, dopo due anni e mezzo di battaglie legali, è riuscito a convincere i giudici: non c’era alcun impedimento valido che giustificasse l’estromissione dal concorso per diventare carabiniere di un giovane siciliano, scartato perché giudicato obeso. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il giudizio di inidoneità del 19enne che sogna di entrare nell’Arma. I suoi legali avevano inoltrato un ricorso giurisdizionale contro il ministero della Difesa e il comando generale dei carabinieri per impugnare il provvedimento dell'8 novembre 2019 con cui il giovane era stato escluso dal concorso per l'arruolamento, in quanto ritenuto in sovrappeso.

Gli avvocati del ragazzo sono riusciti a produrre le certificazioni sanitarie necessarie per attestare la piena sussistenza dei requisiti per l'arruolamento del loro assistito. A quel punto, il Tar ha potuto disporre una verifica, in contraddittorio tra le parti, incaricando la direzione centrale di sanità del ministero dell'Interno. Al termine del controllo, in particolare dopo il test bio-impedenziometrico, ovvero il metodo di misura della composizione corporea in vivo, soprattutto della massa muscolare e della massa grassa, la commissione sanitaria ha attribuito al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l'iter concorsuale.