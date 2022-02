"Rischio rientro dei foreign fighters": torna l'ombra del jihad sull'Italia

In Italia resta alto il grado di attenzione riservato a un rischio concreto: il ritorno dei foreign fighters nel nostro territorio nazionale, " sia pure in stato di arresto o sotto falso nome ". Un obiettivo che potrebbe essere portato a compimento cavalcando l'onda di una serie di circuiti che si dedica all'immigrazione irregolare. La lista consolidata si attesta su circa 200 persone, di cui 56 deceduti.

È questo l'allarme contenuto nella relazione annuale dell'intelligence: sotto la lente di ingrandimento degli 007 sono finiti i " colpiti da mandato di cattura internazionale per reati di natura terroristica, capaci di adattarsi temporaneamente e in maniera sommersa al territorio ospite, pur coltivando significative relazioni con estremisti all'estero ".

Papa e Colosseo nel mirino

L'Italia risulta essere all'attenzione della galassia mediatica jihadista, con la riproposizione in chiave minatoria di " simboli nazionali, come la bandiera italiana e il Colosseo, nonché di immagini di luoghi o personaggi simbolo della cristianità ". Tra questi rientrano Piazza San Pietro e il Pontefice.

Nello specifico l'Isis - ponendo in risalto quanto l'Italia sia impegnata nella lotta al terrorismo - ha veicolato " messaggi di minacce alla Coalizione crociata europea e appelli a diffondere il terrore in Occidente, ribadendo, tra l'altro, anche la promessa di conquistare Roma ". Come riportato dall'Ansa, monitorati anche i fenomeni della radicalizzazione nelle carceri e sul web.

La minaccia jihad

L'Europa continua a essere esposta alla dinamica degli attacchi di matrice jihadista: la forte minaccia è rappresentata anche da tutti quei micro-gruppi o circuiti più ampi e transnazionali, che nella maggior parte dei casi sono composti da elementi " radicalizzati attivi online e in contatto fra loro soprattutto tramite i social network ".

Comunque lo scorso anno si è registrata una riduzione non solo del numero degli attacchi commessi, ma anche della loro letalità rispetto al 2020: " L'Europa è stata colpita da azioni 'a bassa tecnologia', condotte da attori solitari, privi di legami con organizzazioni terroristiche ". Queste tipologie di attivazioni autonome si sono connotate per la loro imprevedibilità e hanno messo in evidenza " il ruolo determinante della propaganda jihadista nel passaggio all'azione violenta ".

La riorganizzazione di Al Qaeda e Daesh

Dalla relazione annuale dell'intelligence emerge che sia Al Qaida sia Daesh non hanno interrotto affatto il processo di riorganizzazione dei rispettivi assetti. Anzi, in entrambi i casi si è arrivati a una " decentralizzazione delle strutture di comando e controllo e a una conseguente moltiplicazione di fronti ". La volontà dello Stato Islamico di ristrutturare il proprio sodalizio è apparsa evidente in Siria e in Iraq, " dove il network sta rafforzando la propria base operativa, sfruttando, tra gli altri, il terreno fertile offerto dai campi di detenzione ".

Il ruolo delle donne