"Sostiene l'Isis". Blitz a Milano, una 19enne in manette

Blitz antiterrorismo a Milano, dove una 19enne è finita in manette per il presunto reato di associazione con finalità di terrorismo. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano con provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari Carlo Ottone De Marchi, la polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ragazza - cittadina italiana di origine kosovara - risulterebbe essere una " fervente sostenitrice dello Stato Islamico ", radicalizzata dall'età di 16 anni.

I contatti con la diaspora kosovara

La 19enne è sposata con un 21enne miliziano di origine kosovare, che sarebbe legato alla cerchia relazionale dell'attentatore di Vienna (Fejzulai Kujtim): l'uomo lo scorso mese di gennaio, in Germania, ha sposato con rito islamico la cittadina italo-kosovara. Le indagini sono scattate da acquisizioni di intelligence relative a suo marito. Parallelamente sono stati riscontrati analoghi importanti spunti di indagine sulla stessa persona, consentendo così l'immediato inizio delle attività. La ragazza recentemente si sarebbe trasferita dal Kosovo a Milano, in casa del fratello, pur rimanendo in costante contatto con il marito e con la diaspora kosovara di matrice jihadista.

Il tutto emerge dalle indagini della Digos e della direzione centrale della polizia di prevenzione con la collaborazione dell'Ectc di Europol, coordinate dal capo della sezione distrettuale Antiterrorismo della procura di Milano Alberto Nobili e dal pm Leonardo Lesti. Alle ore 11 è prevista una conferenza stampa in Questura a Milano a cui parteciperanno Alberto Nobili, Diego Parente (direttore centrale della polizia di prevenzione) e Giuseppe Petronzi (questore del capoluogo lombardo).

L'attentato a Vienna

L'Austria, dopo la serie di attacchi armati nel centro di Vienna, si era svegliata sotto choc con le scuole chiuse e l'invito a rimanere nelle proprie abitazioni. L'Isis aveva rivendicato l'attentato tramite "Amaq", uno dei suoi organi di propaganda. Nella rivendicazione era stato precisato che Abu Dujana al-Albani (nome di battaglia di Fejzulai Kujtim) fosse il " soldato del califfato " che aveva eseguito l'attacco nella capitale austriaca con fucili e coltelli. Poco prima del folle gesto avrebbe prestato giuramento di fedeltà al nuovo leader dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, e avrebbe annunciato su Instagram le sue intenzioni postando alcune foto.