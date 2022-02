Suicidio assistito, scelto il farmaco Mario: cosa cambia

Il farmaco che verrà somministrato a Mario, il 43enne marchigiano che in seguito a un incidente stradale era rimasto tetraplegico, sarà il Tiopentone Sodico. L’uomo aveva infatti iniziato una battaglia legale con l'Azienda sanitaria Unica Regionale, l’Asur, per l'applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall'Asur, dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del Comitato Etico Regione Marche, ha deciso quale farmaco fosse più idoneo. A rendere nota la notizia è stata l’associazione Luca Coscioni che ha definito questa "una svolta storica".

Mario aveva denunciato Comitato e Asur

Dopo l’ok del Comitato Etico regionale, che aveva individuato nel tetraplegico marchigiano le condizioni necessarie richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale, mancava ancora la scelta del farmaco da utilizzare e le modalità di somministrazione. Mario aveva intrapreso la sua battaglia legale 15 mesi fa, quando aveva fatto richiesta al Tribunale di Ancona che l'Asur verificasse se ci fossero o meno i requisiti. Come ha fatto sapere l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Mario nella sua battaglia legale, il 43enne nelle scorse settimane aveva anche denunciato lo stesso Comitato e l'Asur Marche per il reato di tortura, e anche per il reato di omissione di atti di ufficio e tutti gli ulteriori reati collegati che potessero configurarsi, "a causa dei continui ostruzionismi e omissioni, che si manifestavano sotto forma di mancate verifiche sul farmaco e le relative modalità di somministrazione".

Di quale farmaco si tratta