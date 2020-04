"Noi riapriamo", "È un errore". Scontro Lombardia-governo

La Lombardia guarda avanti e lancia un piano per la "nuova normalità". Da lunedì 4 maggio, la Regione chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive del territorio nel rispetto di quelle che sono state definite le Quattro D: Distanza di sicurezza tra le persone; Dispositivi, cioè obbligo di mascherina per tutti; Digitalizzazione, ovvero smart working per le attività che lo possono prevedere; Diagnosi, ossia i test sierologici. Un piano che prevede anche orari scaglionati per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus.

Ma se la regione più colpita punta alla "nuova normalità", dal governo arriva un freno: ci vuole un piano articolato, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, altrimenti si richia che il contagio riprenda. Non solo. Il governo si dice sorpreso per questa linea di " apertura della Lombardia ". Come riporta Repubblica, il presidente del Consiglio sta lavorando insieme ai ministri affinché si arrivi alla tanto attesa fase due. Per allentare le misure restrittive è necessario un piano articolato e ben programmato: solo in questo modo si può contenere il rischio che la curva del contagio torni a salire facendo piombare di nuovo l'Italia nell'emergenza. È per questo che - hanno sottolineato fonti di Palazzo Chigi - è stata istituita una task force che, in dialogo con gli scienziati del Comitato tecnico-scientifico, avrà il compito di presentare vari scenari che costituiranno la base di valutazione del governo.

Arriva così lo stop alla " via lombarda alla libertà " che nel pomeriggio aveva ricevuto l'avallo di Matteo Salvini: " Regione Lombardia ha avuto coraggio e orgoglio a dire che dal 4 maggio si torna a lavorare, gradualmente. Dà la luce in fondo al tunnel, non si può morire di virus adesso e di fame dopo ". Parere contrario quello Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms, che nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile aveva dichiarato che " serve cautela " aggiungendo poi che è indispensabile fare prima una valutazione di rischio.