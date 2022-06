Scritte No vax all’esterno dell’ospedale Spallanzani di Roma: "I vaccini uccidono"

Hanno agito di notte, indisturbati, i vandali che hanno macchiato i muri esterni dell’ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta sicuramente di un gruppo No vax, poiché le scritte con vernice rossa sono di condanna contro il vaccino ai minori e offensivi verso chi ha organizzato la campagna vaccinale. "Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale" , "i vaccini uccidono" , "vaccino di Stato sterminio legalizzato" e "vaxate i bambini siete mostri e assassini" , le frasi riportate dagli ignoti imbrattatori. Il tutto è stato accompagnato da una W racchiusa dentro un cerchio rosso. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

Carabinieri, polizia e uomini della polizia scientifica sono intervenuti questa mattina all’ingresso della struttura ospedaliera, che ha lavorato in prima linea nella lotta al Covid-19. Lo Spallanzani è stato centrale anche nel periodo delle vaccinazioni. Nell'istituto si è vaccinato, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Le scritte intimidatorie comparse stamattina all'ingresso dello Spallanzani – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza – rappresentano un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lotta contro la pandemia. Non dobbiamo dimenticare mai che la campagna vaccinale in tutto il mondo ha salvato la vita a milioni di persone” .

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha invece scritto un post su Facebook per evidenziare tutta la sua indignazione. “Il vaccino anti Covid – ha affermato – ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte No vax allo Spallanzani contro gli operatori sanitari sono una follia” . Il governatore ha continuato: “Medici, infermieri e personale della sanità sono stati protagonisti di una battaglia per la vita. A loro, ancora una volta, grazie di cuore. Solidarietà, nella speranza che questi vigliacchi vengano presto individuati” .