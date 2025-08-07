Se la macchina è lo spirito guida di un governo

Facciamo finta che questa sia solo fantascienza. Immaginiamo che un capo di governo di una democrazia occidentale, diciamo una di quelle sempre un passo avanti, magari scandinava, si faccia consigliare per le sue scelte politiche, tattiche e perfino strategiche, da un cervello artificiale con la sapienza di Niccolò Machiavelli o Daniel Boëthius, tra i padri dei diritti naturali, oppure di Axel Hägerström, con la sua filosofia realista che diffida da una giustizia che si pone obiettivi metafisici. Scandaloso? Pernicioso? È l'inizio di una deriva tecnocratica o, peggio, disumana? Tutto e ancora di più. La democrazia che viene affidata alla consulenza delle macchine, l'arte di governo che si avvale dell'intelligenza artificiale, un passo oltre l'imponderabile. Niente paura: è tutto vero.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson lo ha confessato, senza sapere a cosa sarebbe andato incontro. "Sì, la uso. Chiedo all'intelligenza artificiale pareri preliminari su questioni di governo". È, senza scomodare Lenin, il più classico dei "che fare?". Kristersson è il capo della coalizione di centrodestra e queste cose le ha rivelate al quotidiano economico Dagens Industri. Si è aperto un mercato di dissensi e indignazioni. Non si scherza con il fuoco e non si ruba l'intelligenza agli dèi. Parere tecnico, della professoressa Virginia Dignum: "La macchina parafrasa semplicemente le opinioni inserite nel suo addestramento. Più ci si affida ad essa per questioni semplici, maggiore è il rischio di un'eccessiva fiducia. È un pendio scivoloso". Parere politico dell'opposizione di sinistra: "È una mania tecnologica promossa dalle élite economiche".

Ora tutto questo in Italia avrebbe un significato diverso.

La nostra intelligenza artificiale non potrebbe essere più tecnica dei nostri governi tecnici e non avrebbe nulla da invidiare a Monti o Draghi. E non sarebbe mai così ideologica rispetto ai nostri governi politici. I consiglieri fraudolenti, chiusi in consorterie e tribunali, hanno fatto più danni in questo Paese di qualsiasi macchina vagamente intelligente.