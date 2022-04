Ong alla carica: prese di mira le coste italiane

Sea Eye4 sbarca in Italia e ci porta 106 migranti. Eccoci di fronte ad un altro capitolo della lunga storia dell’immigrazione che trova il suo finale nella nostra Nazione con il contributo delle Ong. Questa volta è il turno di quella tedesca che attraccherà al porto di Augusta, nel siracusano, questo pomeriggio. Dopo una settimana di attese e richieste per un porto sicuro, l’epilogo era ormai quasi del tutto prevedibile. E all’orizzonte anche il possibile arrivo di Geo Barents che sta “corteggiando” le coste siciliane con 113 stranieri a bordo.

I soccorsi e gli appelli di Sea Eye4

Dal 31 marzo scorso fino a ieri pomeriggio, sono stati lunghi e insistenti gli appelli del team di Sea Eye4 affinché si potesse sbarcare il prima possibile in un porto italiano. Due le operazioni di salvataggio compiute nel centro del Mediterraneo: 32 migranti prima e 74 poi, tutti a bordo di barchini in balia delle onde. Al termine delle operazioni di soccorso la nave ha fatto richiesta di un porto sicuro a Malta, ma come spesso è accaduto, da La Valletta è arrivato un secco “ No ” con l’invito all’equipe di Sea Eye4 di rivolgersi alla Germania. Ed allora ecco il cambio di rotta verso le coste italiane, quelle di Siracusa, per l’esattezza. Una volta vicino le coste siciliane sono iniziati gli appelli per lo sbarco a colpi di tweet. E così è bastato poco affinché dal Viminale arrivasse il via libera allo sbarco. A bordo della nave, tra i migranti provenienti da Libia, Egitto, Nigeria, Sudan e Siria, ci sono anche 22 bambini. Dopo le procedure previste dal protocollo contro il Covid e quelle di identificazione, gli arrivati verranno accompagnati nelle navi quarantena.

Geo Barents “corteggia” la Sicilia

E mentre ad Augusta si lavora per mettere in moto la macchina dell’accoglienza, si guarda già al prossimo possibile sbarco: quello di Geo Barents. La nave di Medici Senza Frontiere si trova vicino le coste catanesi con a bordo 113 migranti soccorsi una settimana fa e adesso chiede un Pos all’Italia. E così adesso è iniziato un altro braccio di ferro con Roma, anche se l’esito è quasi ormai scontato. Sale vertiginosamente il numero dei migranti sbarcati in Italia dal nord Africa dall’inizio dell’anno ad oggi. Guardando i dati del Viminale sono 6.832 gli stranieri arrivati in Italia fino alla data del 5 aprile. Vanno aggiunti quelli che approderanno ad Augusta e molto probabilmente anche quelli che porterà Geo Barents.