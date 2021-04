"Draghi doni i vaccini ai più bisognosi". Scatta l'ironia sulla Gomez

Il tweet di Selena Gomez a Mario Draghi sta infiammando il web. La popstar statunitense ha scritto al premier italiano chiedendogli di donare le dosi extra di vaccino anti-Covid ai Paesi più bisognosi, nell'ambito di un progetto che vede coinvolti numerosi leader mondiali. Un cinguettio in odore di polemica (non quella della cantante) che in poco tempo è entrato nelle tendenze italiane. Ma al posto degli attacchi, sono volate battute e risposte ironiche.

Selena Gomez ha scelto Twitter per comunicare con i vertici dei Paesi europei e non e chiedere loro di contribuire fattivamente alla fine della pandemia. Come? " Chiedo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo Chigi. Draghi Possiamo contare su di te? ", ha scritto la Gomez sul popolare social. Destinatari della missiva virtuale anche il premier spagnolo Pedro Sánchez, Emmanuel Macron e altri esponenti europei.

Molto interessante che sia un'Americana a porre questa questione dato che noi abbiamo vaccinato 15 milioni di dosi mentre negli Stati Uniti oltre 200

Ma manco noi abbiamo i vaccini volo!", "Amo non ne abbiamo neanche per noi", "Stamo senza pure noi, bella. Fatte n'idea", "Amo ti vedo ottimista, vaccini extra dici?

Una richiesta non personale, ma legata al progetto Vax Live per un'equa distribuzione mondiale dei vaccini. L’8 maggio, infatti, l'attrice e cantante presenterà l'omonimo concerto benefico, nel quale si esibiranno star del calibro di Jennifer Lopez, J Balvin e i Foo Fighter, insieme uniti per chiedere unper tutti. Un invito che ha scatenato qualche critica: "". Ma che - per lo più - ha suscitato ironia e sarcasmo: "".

E tra i tanti commenti di sfottò qualcuno si è addirittura lanciato in un'accorata spiegazione bilingue con tanto di sottile richiamo a Giuseppe Conte: " Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presidente. Quello good and bono non ci sta più. Maybe riprova next time and sarai più lucky. Your friend Miley Cyrus, lei yes che sapeva lanciare le wrecking ball a quello giusto ".