Selvaggia Lucarelli dice addio a Travaglio: ecco perché

Si avvicina la fine del sodalizio professionale tra Selvaggia Lucarelli e Il fatto quotidiano. La penna più graffiante del web, prestata alla carta stampata, stando alle ultime indiscrezioni potrebbe ben presto traslocare altrove.

Pare che la decisione di lasciare Marco Travaglio e Peter Gomez verrà resa ufficiale alla fine del mese. Ancora non si conoscono i dettagli di questa scelta, per la quale qualcuno pare si stia stracciando le vesti, ma pare che il contratto fosse in scadenza e che, quindi, probabilmente non ci sia stata la volontà delle parti di procedere con un rinnovo. Selvaggia Lucarelli era di casa a Il fatto quotidiano fin dal 2015 e nel corso del tempo, nel bene e nel male, ne è diventata una delle firme di punta, soprattutto grazie al grande seguito che può vantare sui social.

Come riporta il quotidiano Libero, Selvaggia Lucarelli pare sia corteggiata da Urbano Cairo, che oltre a volerla per proseguire la sua collaborazione con La7, vorrebbe che iniziasse a scrivere anche per il Corriere della sera. A chi storce il naso per questa volontà da parte di Cairo, però, va ricordato che l'influenza social di Selvaggia Lucarelli è molto elevata. Questo significa view e click agli articoli che passano attraverso il suo profilo. In poche parole, vuol dire incrementare la visibilità e, quindi, potenzialmente le entrate.

Come già detto, Selvaggia Lucarelli resterà al suo posto in tv a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. E non solo proseguirà nel suo lavoro ma avrà anche più spazio. Lo ha dichiarato il conduttore: " Abbiamo affidato uno spazio a Selvaggia Lucarelli: incrementerà la sua presenza e avrà una rubrica dal titolo #piazzaselvaggia; userà la sua vis polemica per smascherare fenomeni social e politici ". Tra tutto, è indubbio che la polemica sia da sempre il pane quotidiano della Lucarelli.

Alla luce di questo, appare evidente che Selvaggia Lucarelli, anche se venisse confermato che lascerà Il fatto quotidiano, non resterà senza lavoro. Anche perché Tpi ha lanciato il progetto di un settimanale cartaceo, che sbarca in edicola dopo anni trascorsi solo sul web. Selvaggia Lucarelli è già responsabile per la cronaca e gli spettacoli su Tpi.it ed è quindi presumibile che abbia un suo spazio anche sulla carta. E poi non bisogna dimenticare la tv di intrattenimento, visto che la giornalista tornerà in giuria nella nuova edizione di Ballando con le stelle, e la radio.