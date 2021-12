La sfida dei" bimbi piromani": i video dei maxi roghi su TikTok

Davano alle fiamme i cassonetti "per gioco" e poi postavano i video dei maxi roghi su TikTok. Alcuni bambini del Cesenate, in età compresa tra i 10 e gli 11 anni, sono stati segnalati al Tribunale dei Minori di Bologna. I genitori dovranno rispondere di una dozzina di incendi dolosi registrati nel mese di novembre a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena.

La sfida dei roghi

Per un pugno di like e commenti. Sarebbe questo il movente che avrebbe animato i giovanissimi autori dell'ultima sfida - "challenge" - sbarcata sui social. Uno dei bambini coinvolti, 10 anni appena, vantava un profilo da affermato Tik Toker (è il nome con cui si identificano gli utenti che pubblicano contenuti sulla piattaforma TikTok): 7mila followers e centinaia di like, oltre ai numerosi video dei raid incendiari. Gli obiettivi privilegiati erano i cassonetti della carta all'esterno dei supermercati o per le vie del centro cittadino. Roghi che, in alcuni casi, hanno impegnato per ore i vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, oltre a seminare il panico tra i Savignanesi.

L'identificazione