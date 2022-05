Tommaso ucciso dall'auto, il mistero del freno a mano

Gli inquirenti indagano sulla dinamica del grave incidente accaduto ieri nell’asilo dell’istituto comprensivo Mazzini di Pile, una frazione de L’Aquila. Resta ancora un mistero ciò che è successo in pochi minuti. La Volkswagen Passat station wagon parcheggiata all’interno del cortile della scuola che è partita da sola sulla discesa, senza nessuno alla guida, e la presenza del figlio 11enne della proprietaria della vettura che nel frattempo era andata a prendere l’altro suo bambino che frequenta lo stesso asilo dei piccoli travolti dall’auto. Al vaglio degli investigatori ci sono questi elementi e rimettere a posto i tasselli del puzzle potrebbe risolvere il giallo dell’incidente.

Per il momento, l’ipotesi più plausibile, anche se non confermata dalle forze dell’ordine, è che il bimbo in auto abbia sbloccato il freno a mano inconsapevole delle conseguenze. La Passat era, infatti, su una rampa in discesa e ha preso facilmente velocità sfondando la recinzione esterna e finendo addosso ai bambini che giocavano nel giardino dell’asilo. Una tragica fatalità, quindi, che è costata la vita a Tommaso, di appena 4 anni. Altre due allieve, sempre di 4 anni, sono ricoverate all’ospedale Gemelli di Roma. Una delle due è in prognosi riservata poiché ha una frattura all’osso temporale. Due gemelli, invece, sono sotto osservazione nel presidio ospedaliero de L’Aquila.