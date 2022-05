"Dolore e sgomento". L'Aquila sotto choc per il dramma dell'asilo

Tutta Italia sotto choc per quanto accaduto nelle prime ore di questo pomeriggio nel giardino della scuola d'Infanzia Pile Primo Maggio a L'Aquila, dove un'auto impazzita ha sfondato la recinzione, travolgendo diversi bambini e ferendone alcuni (almeno 4), anche in modo grave. È notizia recente, infatti, che uno dei piccoli, un bimbo di soli 4 anni, non ce l'abbia fatta e sia morto in ospedale.

Sgomento alla Camera

Una vera e propria tragedia che ha colpito nel profondo anche il mondo della politica, tanto che oggi tutti i deputati della Camera hanno voluto esprimere il loro cordoglio alla famiglia.

"Esprimiamo il nostro cordoglio più forte a tutta la comunità dell'Aquila, alla scuola dell'infanzia, alle famiglie e ovviamente alla mamma e al papà del bimbo deceduto ", ha detto il deputato dem Paolo Siani, al quale hanno fatto eco molti altri parlamentari, di tutti i colori politici. " Ringraziamo le insegnanti che in queste ore stanno facendo un lavoro straordinario per tentare di evitare che questa tragedia lasci nelle menti dei bimbi una cicatrice profonda. Ci stringiamo con vivo cordoglio a tutti loro ", ha concluso il rappresentante del Partito democratico.

Per il Movimento 5 Stelle si tratta di una notizia terribile. " Ci stringiamo attorno a tutta la comunità e a chi ha subito una perdita così drammatica. Questa è una tragedia che ci lascia sgomenti e senza parole ", ha dichiarato Sara Marcozzi, capogruppo M5s nel Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Lutto cittadino

Dopo la terribile tragedia è stato dichiarato il lutto cittadino, mentre gli inquirenti stanno già indagando sull'intero episodio. Il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso dolore e sgomento. "Una notizia che nessun genitore vorrebbe ricevere, una tragedia che la città non merita. Cercheremo, con l'aiuto delle istituzioni competenti, di comprendere la dinamica dell'accaduto" , ha commentato.

" Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità ", ha dichiarato dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, come riportato da Agi. " Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione ", ha aggiunto.

Palore di dolore anche da parte dell'assessore regionale Guido Liris, che si dice vicino alle famiglie colpite da questo terribile incidente. " Anche da genitore mi risulta inimmaginabile cosa stiano provando i familiari dei piccoli, un dolore troppo grande, una sorte ingiusta ", ha affermato.

Condoglianze anche da parte di Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo. "Siamo vicini e in apprensione per i piccoli feriti e auguriamo loro una pronta guarigione. Cercheremo di capire presto come tutto ciò è potuto accadere" , ha commentato.

Ad unirsi al cordoglio Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale Pd, Carmela Grippa, deputato abruzzese del MoVimento 5 Stelle e Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L'Aquila-Teramo.

Annullato l'evento di FdI