"No" al sesso di gruppo. E il branco stupra la 15enne

Le avevano proposto di fare sesso di gruppo poi, al suo rifiuto, l'hanno stuprata a turno. La vittima del presunto abuso sessuale è una 15enne di Ostia. Nei giorni scorsi, due ragazzi maggiorenni sono stati arrestati dalla polizia con l'ipotesi di reato per stupro di gruppo. La posizione di un terzo indagato, il fidanzato 16enne dell'adolescente, è al vaglio degli inquirenti. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione ilquotidianodellacittà.it la violenza si sarebbe consumata sotto gli occhi del ragazzino che non sarebbe intervenuto.

I fatti

Una vicenda spinosissima, ancora da definire e dettagliare. I fatti risalgono a una sera di settembre del 2021. La 15enne era in compagnia del fidanzato il quale, ad un certo punto, le avrebbe proposto di fare un giro in auto con due amici. La giovane, che mai avrebbe potuto immaginare cosa le sarebbe accaduto di lì a breve, ha accetato l'invito. Ma una volta salita a bordo della vettura è cominciato un vero e proprio incubo. I tre avrebbero proposto alla ragazzina un rapporto sessuale di gruppo. Al rifiuto netto della ragazza, sorpresa e spaventata dalla richiesta, non avrebbero desistito finendo per abusarne a turno.

La denuncia

Nonostante fosse molto turbata, di ritorno a casa, la 15enne ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre. Da lì la denuncia alla polizia di Ostia. Le indagini hanno consentito agli inquirenti di individuare i tre presunti responsabili dello stupro di gruppo. Due degli indagati, entrambi maggiorenni, sono già stati fermati con l'accusa di violenza sessuale. Restano ancora da appurare, invece, le eventuali responsabilità del 16enne: gli investigatori vogliono vederci chiaro. Per certo, la relazione tra la vittima e il giovane si è interrotta proprio dopo quella terribile sera di settembre.