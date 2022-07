"Le riserve sono in esaurimento". L'allarme di Fontana sull'acqua

" L'unico auspicio è che possa ricominciare a piovere. Le ultime riserve si stanno esaurendo, oltre il 25 luglio non possiamo andare ". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulla crisi idrica regionale connessa all'emergenza siccità. Il governatore si è poi complimentato per " l'ottimo lavoro " svolto dall'assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Settori, che " ha cercato di sfruttare anche ultimo litro d'acqua rilasciato nei bacini montani ". " Finora è stato fatto un lavoro molto attento - ha aggiunto - che è stato portato avanti con il coinvolgimento di tutte le associazioni di agricoltori e ambientaliste per rispettare tutte le esigenze ".

L'emergenza siccità in Lombardia

Lo scorso 24 giugno è stato dichiarato lo stato di emergenza siccità per la Regione Lombardia che resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. Ma nonostante le misure previste dal decreto, che mirano al contenimento della dispersione idrica attraverso l'utilizzo " estremamente parsimonioso " della risorsa di acqua, la situazione non sembra essere migliorata. A detta del governatore lombardo, le scorte sono agli sgoccioli: " oltre il 25 luglio non possiamo andare ", ha precisato nella conferenza stampa di questa mattina. In merito alla richiesta che aveva avanzato al governo di modificare il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per ripartire alcune risorse per far fronte all'emergenza idrica e, da dedicare in particolar modo, all'agricoltura, Fontana ha precisato: " Credo che non ci siano più spazi per modificare il Pnrr che ha ormai una impostazione definitiva ".

Gli scenari futuri