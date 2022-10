"Siete nazisti". L'attacco-choc dei no vax a sindacalisti e sanitari

Due atti vandalici nel giro di sole ventiquattr'ore, prendendo di mira la sede di una delle tre principali sigle sindacali e quella dell'ordine professionali dei medici e degli infermieri. E in entrambi i casi, la presenza della firma che non lascia spazio a dubbi: la "w" marchiata, simbolo degli antivaccinisti. Dopo Piacenza e Modena, l'ultima città ad essere stata colpita dal "ritorno" dei no vax è stata Ravenna, per un'azione che sembra confermare come il movimento stia tornando a colpire con azioni del genere in tutta l'Emilia Romagna prendendosela soprattutto con sindacalisti e sanitari. Nelle scorse ore sono infatti comparse frasi-choc sulla facciata esterna dell'Ordine delle professioni infermieristiche, vergate da mano ignota con vernice rossa.

"Scienza imposta, dittatura nascosta: coi vax fate morire e ammalare ma voi dovreste curare", la scritta più evidente accanto all'ingresso della struttura. E non è tutto: qualcosa di simile è stato riscontrato più o meno in contemporanea anche sulle pareti esterne della sede ravennate della Uil. "Fate i moralisti ma siete nazisti", "Senza credito sociale non ti fanno lavorare" le parole con cui i vandali hanno imbrattato l'edificio. In base a quanto riportato dai media locali, la polizia ha avviato le indagini con l'obiettivo di risalire all'identità degli autori del gesto: i poliziotti stanno passando al setaccio i filmati girati dalle telecamere del circuito di sorveglianza della zona, alla ricerca di indizi utili allo scopo. Nel frattempo, tanto Opi quanto Uil hanno stigmatizzato l'accaduto.