Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale

Allarme rientrato per Silvio Berlusconi, che questa mattina è stato dimesso dall'ospedale cardiotoracico del Principato di Monaco dove ieri è stato ricoverato per problemi cardiaci. A renderlo noto è stato il suo portavoce. Il leader di Forza Italia potrà far ritorno nell'abitazione di sua figlia Marina in Costa Azzurra, dove l'ex premier sta momentaneamente abitando. Il Cav ha lasciato l'ospedale a bordo di un'elegante vettura nera con targa italiana attorno alle 11.45 di questa mattina.

" Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti ", aveva detto ieri Silvio Berlusconi attraverso i suoi social dopo essere stato ricoverato. Non c'era preoccupazione nelle sue parole, il pensiero dell'ex premier era rivolto soprattutto all'Italia: " Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre malattie e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima ".

È stata tanta la preoccupazione nel pomeriggio di ieri, quando è stata diffusa la notizia del ricovero d'urgenza a causa di un'aritmia. Silvio Berlusconi ha patologie cardiache pregresse e questo lieve scompenso ha allarmato il suo medico curante, il dottor Alberto Zangrillo, che per precauzione ne ha quindi richiesto il ricovero ospedaliero per effettuare controlli più approfonditi. Il Cav potrà tornare a occuparsi del suo partito in questo delicato momento storico per il Paese, anche se non ha mai smesso di pensare al Paese nemmeno durante le quasi 24 ore di ricovero. " La mia attività prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento così difficile per il paese ", ha fatto sapere ieri Silvio Berlusconi dall'ospedale. Il Cav ha anche rivolto un appello: " Qualunque sia la soluzione, è necessario attuarla al più presto, senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo ".