Berlusconi incontra Salvini. Al suo fianco anche Marta Fascina

Il nuovo quartiere generale di Forza Italia a Roma, Villa Grande, ha preso vita e ha aperto le sue porte all'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un colloquio informale tra i due leader per il fare il punto sull'attuale situazione politica, mentre il premier incaricato Mario Draghi è al lavoro per la formazione del suo nuovo esecutivo. Con loro c'era anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina, compagna del Cavaliere, che ha fatto il suo debutto ufficiale in alcuni video girati proprio in occasione dell'incontro.

Il colloquio tra Silvio Berlusconi esi è svolto nel salotto della ex Villa Zeffirelli, nuovo quartier generale azzurro dopo l'addio alla storica sede di palazzo Grazioli , ed è durato circa mezz'ora. Al termine della visita, Silvio Berlusconi ha accompagnato il leader leghista fuori dalla dimora sull'Appia antica e qui è comparsa, sorridente, anche la compagna di Berlusconi, Marta Fascina. La parlamentare calabrese, cresciuta a Portici in Campania, eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania 1, è apparsa in splendida forma in un completo blu e con i capelli biondi sciolti sulle spalle. A precederla per gli scatti di rito accanto al Cavaliere c'erano i duebianchi.

L'incontro del Cavaliere con il leader leghista è stato documentato con foto e video, che sono circolati sul web subito dopo i saluti di rito. Nel filmato dell'incontro nel salotto della villa e all'esterno della residenza si vede anche Marta Fascina affiancare Silvio Berlusconi per i saluti ai giornalisti e per qualche scatto veloce. Nel video si vedono anche altri esponenti di spicco di Forza Italia come Antonio Tajani, numero due del partito forzista e la senatrice Licia Ronzulli. È stata quest'ultima a scattare alcune delle foto e a realizzare i video condivisi successivamente sui social network. Sempre con la mascherina d'ordinanza sul volto, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono lasciati con una stretta di mano e il Cavaliere è rientrato nella sede azzurra accompagnato da Marta Fascina.