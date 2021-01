Il "sistema" ora irrita le toghe: "Palamara dileggia la magistratura"

Continua a far discutere il contenuto de "Il Sistema", libro intervista a Luca Palamara scritto da Alessandro Sallusti. E lo fa soprattutto all'interno del mondo delle toghe, letteralmente in subbuglio a causa delle rivelazioni fatte dall'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

A chiedere un "rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati" è, ad esempio, Magistratura Indipendente. "Da lunghi mesi assistiamo alla pubblicazione delle chat di Luca Palamara che coinvolgono direttamente soggetti a vario titolo impegnati nella vita associativa e nelle istituzioni consiliari" , si legge nel comunicato ufficiale di Mi firmato dal segretario Paola D'ovidio e dal presidente Mariagrazia Arena, come riferisce AdnKronos.

"Larga parte della magistratura è totalmente estranea alle derive del sistema e assiste con sgomento alla rievocazione di episodi del tutto avulsi dalla quotidiana fatica del lavoro giudiziario, condotto con impegno assiduo, serietà e abnegazione al servizio dei cittadini" , prosegue ancora la nota. "La pubblicazione del libro di Luca Palamara, 'Il sistema', prospetta ora nuovi inquietanti episodi, che chiamano direttamente in causa alte cariche istituzionali. I fatti in questione, se veri, determinano nuovo discredito e nuovo grave vulnus di credibilità della magistratura italiana" .

Pesante il colpo inferto dalle rivelazioni dell'ex membro del Consiglio superiore della magistratura (Csm), che continuano ad avere forti ripercussioni in tutto l'ambiente delle toghe. Per questo motivo Magistratura indipendente chiede di chiarire le accuse e risalire alla realtà dei fatti il prima possibile. "Chiediamo con forza un rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati ed una loro rigorosa valutazione, da operarsi nel rispetto di ogni garanzia, da parte degli organi preposti (istituzionali ed associativi), nell'interesse dell'intera magistratura italiana e dei cittadini tutti" , si legge alla conclusione del comunicato.

L'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia si è scagliato contro il contenuto del libro-intervista che raccoglie la testimonianza di Luca Palamara. "È un affresco che dileggia una Istituzione dello Stato, che reca un grave torto alla realtà, in cui i magistrati sono ancora e autenticamente un potere diffuso, non governabile e non orientabile da mediatori improvvisati" . Il "non orientabile" in effetti stride con quanto riferito dall'ex membro del Csm anche durante gli interrogatori. Santalucia ha poi commentato i lunghi silenzi dell'Anm seguiti alle rivelazioni di Palamara: "Lo sconcerto è forte e solo lo sconcerto spiega quel silenzio dell'Anm che taluno ha voluto in questi giorni evidenziare" .