Sono 32.616 i nuovi casi di coronavirus ma calano i morti, 331 in 24 ore

I bollettino dei contagi da coronavirus pubblicato oggi indica 32.616 nuovi casi rilevati su 191.144 tamponi. L'incidenza dei nuovi positivi sul numero totale di test processati in 24 ore è del 17.06%. In un giorno in Italia ci sono stati 1.446 ricoveri, di cui 115 in terapia intensiva. È di 331 l'incremento dei decessi rispetto a ieri e di 6.183 quello dei guariti.

La Lombardia continua a essere la regione che detiene il triste primato dei contagi giornalieri e dei decessi, con 6.318 nuovi casi e 117 morti. Salgono i ricoveri in terapia intensiva in Lombardia, che in 24 ore ha registrato un incremento di 40 nuovi letti occupati su 412 nuovi ingressi nei reparti Covid degli ospedali della regione. Restano alti anche i contagi in Campania, una delle regioni gialle maggiormente attenzionate e a rischio di passare di fascia al prossimo aggiornamento dei dati. In un 24 ore sono stati registrati 4.601 nuovi casi di positività, rilevati su un totale di 25.806 tamponi processati. La percentuale di nuovi positivi, sulla base dei dati comunicati da Regione Campania, è del 17,82%. I nuovi decessi nella regione sono stati 15 in 24 ore, mentre i nuovi ricoverati nei reparti Covid sono stati 61, di cui 7 nelle terapie intensive.

Preoccupano anche i dati del Piemonte, dove nell'ultimo giorno sono stati segnalati 3.884 nuovi casi di coronavirus, di cui la maggior parte della provincia di Torino, la zona maggiormente popolata della regione, dove sono state 2.034 le positività. In 24 ore, il Piemonte ha registrato un incremento di 35 morti rispetto al giorno precedente, lo stesso dell'Emilia Romagna. La regione è una di quelle in cui vengono segnalate maggiori criticità ospedaliere e in un giorno le strutture sanitarie hanno avuto 245 nuovi ingressi nei reparti Covid, di cui 20 nelle terapie intensive.