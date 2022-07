Sradicano sportello bancomat e fuggono. Furto choc a Sorrento

La quiete di una notte d'estate interrotta da bruschi rumori. Una segnalazione al 112 svela cosa sta accadendo: " Stanno rubando l'Atm di via degli Aranci 254 ". Scatta l'allarme e dalla centrale della sezione radiomobile di Sorrento parte una gazzella. Quello accaduto nelle scorse ore nella località costiera campana è stato un rocambolesco e macroscopico tentativo di furto: attorno alle tre della notte, alcuni malviventi hanno sradicato un "bancomat" per poi tentare la fuga - con tanto di cassa automatica - a bordo di un furgone.

ll colpo è fallito solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Arrivarti sul posto, i militari avevano trovato un uomo che, assieme ad alcuni complici, stava caricando lo sportello automatico appena divelto su un Fiat Ducato. Alla vista del carabinieri, i malviventi si erano dileguati, a eccezione dell'individuo che si trovava alla guida del veicolo. Non avendo margine per scappare in altro modo, l'uomo si era lanciato in una folle corsa con il proprio mezzo. È così iniziato un inseguimento per diversi chilometri, fino alla "panoramica" di Castellammare di Stabia. A quell'altezza, l'arrivo di un'altra gazzella di supporto ha bloccato la strada al ladro.

Il fuggitivo, braccato dai militari, ha così deciso di scendere dal mezzo e di proseguire la fuga a piedi. A quanto si apprende, dopo una breve colluttazione, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad arrestarlo e a identificarlo: si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania. Il furgone sul quale viaggiava l'individuo è risultato rubato il 28 luglio scorso a Pozzuoli ed è stato sequestrato. Il mezzo è stato sottoposto a precisi accertamenti tecnici volti a evidenziare eventuali tracce utili per le indagini.

Nelle operazioni svolte dai carabinieri è stato rinvenuto anche l'Atm con all'interno il denaro, per un valore di 30mila euro. Il cittadino arrestato, ora, dovrà rispondere alle autorità dei reati di furto aggravato e resistenza. L'uomo è in attesa di giudizio mentre sono ancora in corso le ricerche dei suoi complici.