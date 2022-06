"Stavo cucinando, poi il botto". Morta un'anziana dentro un camper

Sono appena passate le 15 e i cittadini di Rozzano, al confine con Milano, sentono uno spaventoso boato. Affacciandosi dalle finestre vedono una colonna di fumo alzarsi verso il cielo e chiamano i soccorsi. La polizia si precipita sul posto, una zona periferica a Ponte Sesto, dove si trovano decine di capannoni industriali. Si pensa che sia stato proprio uno di questi a prendere fuoco e invece gli agenti vedono una roulotte in fiamme e un uomo che cerca disperatamente di prestare aiuto a un anziano.

Il soccorritore è un vigile del fuoco fuori servizio, si trovava nei paraggi con la famiglia quando ha sentito lo scoppio e la puzza di bruciato. Sul posto arrivano i colleghi che cercano di domare le fiamme mentre gli operatori del 118 controllano se vi siano vittime o feriti. Alla fine viene trovata senza vita una donna di 77 anni moglie dell'uomo, un 81enne, che si trova inerme pochi metri più avanti.

La dinamica dei fatti

Marito e moglie avevano deciso di passare la domenica all'interno del loro camper, godendo di un po' di refrigerio sotto gli alberi. Con difficoltà l'anziano ha riferito che in quel momento stava cucinando qualcosa mentre la 77enne, Vena Petruzzella, stava dormendo accanto. Qualcosa è andato storto, forse una distrazione o un corto circuito e il mezzo è esploso prendendo fuoco. L'uomo è stato sbalzato all'esterno, rimanendo gravemente ferito con ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. La donna, invece, non è riuscita a mettersi subito in salvo morendo tra le fiamme.

Mentre l'uomo veniva portato al Policlinico di Milano, dove si trova attualmente ricoverato, i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'intera area. Sono state ore di panico dato che vicino al luogo dell'esplosione c'è una falegnameria e un deposito di carta. Le fiamme e le esplosioni hanno distrutto anche un altro camper parcheggiato accanto e causato danni a due capannoni ai lati della strada.

Saranno gli specialisti del nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco insieme a quelli della polizia scientifica a svolgere gli accertamenti sulla causa dell'esplosione. Un'ipotesi è che si sia trattato di un malfunzionamento delle bombole GPL.