"Seguo la legge del mare". Chi è Joachim Ebeling, il capitano che pretende di scaricarci i migranti

L'Italia ha autorizzato la nave Ong Humanity 1 a entrare in porto solo per il effettuare i controlli a bordo e permettere lo sbarco dei migranti fragili. Sono scesi principalmente donne e bambini, mentre a bordo sono rimasti una 30ina di uomini per i quali l'Italia non ha concesso la discesa. Al termine dello sbarco dei soggetti autorizzati, il Viminale ha intimato al capitano della Humanity 1 di lasciare il porto per tornare in acque internazionali ma il capitano si è opposto e ora pretende di far scendere tutti i migranti prima di riprendere il mare. Una condizione inammissibile per l'Italia, che non ha intenzione di cedere sul punto.

" Se adesso andassi via violerei una serie infinita di leggi e convenzioni internazionali e qui nel porto di Catania non sto facendo nulla di illegale. Sto seguendo la legge del mare ", ha dichiarato il capitano Joachim Ebeling, 59 anni, tedesco di Brema a la Repubblica. Per quanto accaduto oggi, si potrebbe parlare di un nuovo "caso Rackete", facendo riferimento a quanto Carola Rackete nel 2019 forzò i confini italiani e speronò una motovedetta della guardia di finanza pur di entrare in porto.

" Ai responsabili di questa situazione direi di informarsi meglio sul dovere di soccorso delle persone in pericolo in mare. Lo sbarco dei naufraghi nel luogo sicuro più vicino è un obbligo. E il nuovo governo italiano non può cambiare il diritto internazionale del mare a proprio piacimento ", ha dichiarato Ebeling, trascurando le norme sullo Stato di bandiera, il principio di sovranità nazionale e quello di difesa dei confini, anche europei. L'Italia ha assolto il suo compito di prestare soccorso alla nave in difficoltà e ora chiede che sia la Germania a farsi carico della nave che espone il suo vessillo. Ma per il comandante non ci sono ragioni e ha deciso arbitrariamente di non lasciare il porto di Catania: " È stata fatta una selezione disumana e illegittima dei sopravvissuti che si basa su un decreto illegale ".