"Cancella tutte le chat". L'ombra della talpa dietro lo stupro di Capodanno

Qualcuno era stato informato sull'evoluzione dell'inchiesta relativa allo stupro di Capodanno e si sarebbe affrettato a sollecitare tempestivamente gli indagati: " Cancella la chat ". L'indiscrezione, rilanciata dal Corriere.it, emerge da una informativa di carabinieri in cui si ipotizza la presenza di una talpa all'interno della Procura. L'ipotesi è avvalorata dagli inquirenti dopo che, l'11 febbraio scorso, uno dei partecipanti alla festino avrebbe riferito informazioni dettagliate e circostanziate sui fatti. Il ragazzo, tal Giuseppe (nome di fantasia), avrebbe confermato di essere estraneo alle indagini nel corso di una conversazione telefonica con la madre: " Sto co mì cugino, - dice - cioè sto con Marco. Sto a parlà con una persona... e gli hanno detto 'guarda che gli indagati so' due'. E io, il mio nome non c'è ".

L'informativa dei carabinieri

Nell'informativa i militari dell'Arma precisano che Giuseppe potrebbe aver acquisito informazioni sui due indagati - Claudio Nardilocchi e Flavio Ralli - verosimilmente " per il tramite di terze persone - scrivono i carabinieri - attraverso un accesso abusivo al sistema informatico della Procura ". La contezza mostrata dal ragazzo - lo stesso che minacciava di vendicarsi " se mi accollano lo stupro " - ha instillato il dubbio della presenza di una spia negli uffici della Procura capitolina. Del resto la soffiata ha trovato riscontro nel corso successivo delle indagini quando anche Giuseppe e un altro ragazzo minorenne sono stati attenzionati dagli inquirenti.

[[ 2004397]]

La chat