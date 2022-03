"Tapiro all'asta per aiutare l'Ucraina". Salvini risponde così alle polemiche

Le polemiche hanno accompagnato il viaggio di Matteo Salvini in Polonia, soprattutto la tappa di Przemyls, la cittadina polacca vicina al confine con l'Ucraina dove quotidianamente arrivano migliaia di profughi che scappano dalla guerra. A scatenare la reazione di tanti sui social è stato il modo in cui il sindaco di Przemyls ha accolto il leader della Lega, ma anche il giaccone indossato da Matteo Salvini, che in realtà appartiene a un'associazione benefica italiana pluri premiata. Da giorni il leader del Carroccio è bersaglio di insulti e scherno sui social tanto da attirare l'attenzione di Striscia la notizia, che ha deciso di consegnare a Salvini il tapiro d'oro.

Il premio che viene solitamente dedicato ai personaggi che, per un motivo o per un altro, finiscono al centro delle polemiche non è certamente ambito anche se ormai sono tanti quelli che decidono di accettarlo con il sorriso, trovandoci anche un lato positivo. Ed è quello che ha fatto Matteo Salvini, sfruttando l'occasione per offrire un aiuto concreto alla popolazione, che in questo momento è protagonista di un esodo verso l'Europa occidentale.

Si calcola che siano già oltre due milioni gli ucraini che hanno lasciato il Paese e per ovvi motivi non si hanno ancora informazioni precise su quanti siano i morti civili dallo scorso 24 febbraio, quando l'esercito di Vladimir Putin ha fatto il suo ingresso nel Paese. L'Ucraina ha bisogno di aiuto e Matteo Salvini ha deciso di utilizzare la polemica nata attorno alla sua visita in Polonia per supportare gli ucraini, come ha dichiarato lo stesso leader della Lega al momento della consegna del tapiro d'oro.