È la terza dell'anno ma la prima per grandezza: domani la Superluna più spettacolare del 2022

È la terza Superluna dell’anno, ma sarà la prima per grandezza. Domani ci sarà uno degli eventi naturali più spettacolari del 2022 e in molti, non solo gli appassionati di astronomia, alzeranno gli occhi al cielo per gustarsi il suggestivo appuntamento. La contemporaneità tra Luna piena e distanza minima dalla Terra renderà questo avvenimento astronomico estremamente affascinante. Il perigeo, ossia il punto dell'orbita lunare più vicino al nostro pianeta, verrà raggiunto la mattina di mercoledì 13 luglio, alle 11,09 italiane, mentre la fase di Luna piena inizierà alle 20,37, circa nove ore più tardi.

Gli appassionati che vorranno immortalare la Superluna, però, dovranno attendere le ore 21,20, il momento in cui il satellite sorgerà sopra l'orizzonte. I tanti eventi organizzati per l’occasione permetteranno agli amanti dell’astronomia di seguire la Superluna anche da casa. Le delegazioni dell'Unione astrofili italiani (Uai) offriranno al pubblico interessato appuntamenti dedicati nei propri osservatori astronomici distribuiti lungo tutta la penisola e in altre location privilegiate per l'osservazione astronomica. I responsabili degli enti hanno fatto sapere che le prenotazioni sono copiose e che c'è grande attesa e curiosità per l'evento.

Dirette web verranno offerte dal Virtual telescope project, sul loro sito a partire dalle ore 21 italiane, e dall'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), che andrà in onda a partire dalle ore 21,30 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF. Mentre la Luna si conferma protagonista indiscussa del cielo di luglio, anche altri oggetti celesti accompagnano lo spettacolo: il cosiddetto “triangolo estivo”, ad esempio, formato dalle tre stelle particolarmente brillanti Vega, Altair e Deneb, rispettivamente delle costellazioni della Lira, dell'Aquila e del Cigno. Altra stella molto brillante, che compete in luminosità con Vega, è Arturo, nella costellazione del Bootes.