Requisiti, sanzioni, rischio carcere: cosa sapere sul pass verde di Draghi

Via libera al cosiddetto pass verde. È quanto prevede la bozza del decreto legge anti Covid che oggi arriva sul tavolo del consiglio dei ministri per iniziare il percorso delle riaperture. Si tratta di una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2, la guarigione dall'infezione da Coronavirus, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. A seconda del modo in cui è stata ottenuta, la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo il vaccino ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Il documento reca l'indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. In realtà, quindi, si può parlare di tre "certificazioni verdi".

Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, ha una validità sempre di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Covid-19. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, la certificazione ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.