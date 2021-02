Torna lo spettro della chiusura totale del Paese: "Necessario un lockdown immediato"

Per alcuni la crisi di governo è stata un diversivo dalla pandemina che ancora attanaglia e che sta allentando la sua morsa senza troppa convinzione e con troppa lentezza. Quello delle vaccinazioni è un problema non ancora risolto nel nostro Paese e in Europa, perché le dosi sono ancora troppo poche per il fabbisogno. Il problema, però, ci sarebbe anche se ci fossero le dosi adeguate, come in più occasioni hanno sottolineato gli esperti. Perché se il numero dei contagi non cala, le vaccinazioni potrebbero fornire l'occasione al virus per mutare e per effettuare la replicazione casuale giusta per eludere la protezione fornita dal vaccino. E in Italia i casi stanno tornando a salire. Ecco, quindi, che Walter Ricciardi torna a chiedere al ministro Roberto Speranza il lockdown totale.

" Serve subito un cambio di strategia. Per me è necessario un lockdown totale abbinando tracciamento e rafforzando la campagna vaccinale ", ha detto il consulente del ministro della Salute a LaPresse. Un cambio di strategia e il ritorno del lockdown, che per Walter Ricciardi ha un solo significato e l'ha spiegato all'Ansa: " È necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata ". Una richiesta precisa, che è stata riproposta a Roberto Speranza. Non è la prima volta che il consulente delministro avanza una simile proposta, che nelle altre occasioni è caduta nel vuoto anche per la contrarietà del viceministro Pierpaolo Sileri, che anche pochi giorni fa ha ipotizzato un piano per le riaperture graduali.

" Bisogna farlo subito, perché la situazione epidemiologica è molto complicata con le nuove varianti che sono più contagiose e più letali. Se non cambiamo subito strategia saremmo sempre in questa situazione di apri e chiudi ", ha detto ancora Walter Ricciardi. A LaPresse, il consulente di Roberto Speranza ha specificato cosa intende lui per "durata limitata" del lockdown: " Il tempo necessario per far tornare la situazione sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti ". Il limite indicato da Walter Ricciardi è quello fissato nel sistema a colori per il passaggio alla zona bianca, quella che prevede la caduta del coprifuoco e la riapertura in sicurezza di tutti i servizi. Ovviamente, l'esperto nominato da Roberto Speranza ha dato le sue indicazioni anche per il piano vaccinale: " Si deve puntare a fare 250-300mila vaccini al giorno ". Nei prossimi giorni, Ricciardi incontrerà il ministro e gli porterà la sua proposta.

Le parole di Ricciardi hanno avuto un effetto immediato sulla politica. Matteo Salvini è intervenuto immediatamente ai microfoni di Affaritaliani: " Non ho parole. Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità ". Tra i primi a criticare la nuova proposta del consulente c'è stato anche Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, che ha scritto un post social: " Tutte le sante domeniche il super consulente del ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale. Ogni domenica i cittadini e le imprese italiane si chiedono perchè non sia possibile un lockdown ad personam per Ricciardi. Aiuto... Presidente Draghi... ".

Intanto sembra slittare anche la riapertura della stagione sciistica, che sarebbe dovuta incominciare lunedì 15 febbraio. A porre un freno agli entusiasmi ci ha pensato ancora una volta il Cts. Il Comitato tecnico scientifico ha dato un parere fortemente negativo, evidenziando come non ci siano al momento le condizioni adeguate per guardare con ottimismo alla situazione italiana. La considerazione del Cts sarebbe soprattutto basata sul problema delle varianti. Il Comitato ha comunque sottolineato che sarà la politica a decidere e il responso è atteso nelle prossime ore.