Tre motivi per andare in edicola a comprare il giornale

Comprate i giornali. Mi raccomando, fatelo anche voi: oggi più di ieri è necessario.

Ci sono almeno tre buoni motivi per farlo ancora più spesso. Il primo è che aiutiamo questi piccoli imprenditori a tenere ancora aperto. E con qualche rischio per farlo. E quindi dobbiamo essere solidali con loro. Il secondo è di aiutare tutti i giornali e tutti i giornalisti. E vi assicuro che in queste ore stiamo facendo un grande sforzo per mandare il giornale in edicola. E il terzo è aiutare voi stessi a capirne un po' di più e un po' meglio di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere.

Mi raccomando, compriamo i giornali.