"Troppi immigrati irregolari...": ora si sveglia anche la sinistra

Aprire un nuovo centro di rimpatrio, ovvero un luogo di trattenimento di cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Un modo per contrastare in maniera più efficace i fenomeni di spaccio e atti predatori che si stanno verificando sempre più a Firenze e provincia. Solo che stavolta, la proposta non è arrivata da un esponente di centrodestra: l'idea è di Alessio Spinelli, sindaco del Partito Democratico che governa Fucecchio (la cittadina toscana che diede i natali a Indro Montanelli) e il diretto interessato l'ha espressa nell'ultima seduta del consiglio comunale, dopo averne parlato con il prefetto.

"Occorrono centri di permanenza e rimpatrio per combattere questa forma di criminalità perché le nostre forze dell'ordine non hanno strumenti efficaci contro questi soggetti, sono costretti a tenerli qualche ora in caserma e poi a rilasciarli. Servono misure drastiche che colpiscano duramente le organizzazioni malavitose, togliendo loro la manovalanza rappresentata dagli immigrati irregolari - il suo intervento, ribadito in un comunicato - u na di queste è l'arresto e il rapido rimpatrio degli spacciatori pluripregiudicati che si trovano sul territorio nazionale in maniera illegale. Potrebbe essere fatto in tempi rapidi se venissero ripristinate alcune delle strutture detentive mai utilizzate che ci sono anche in Toscana. Penso al carcere di Veneri, ad esempio, nel Comune di Pescia (in provincia di Pistoia, ndr). Un edificio di ben 1500 metri quadrati, costruito nel lontano 1986 e mai entrato in funzione. E non lo dico perché questa struttura si trova in un Comune diverso dal mio ma soltanto perché è una tra quelle che potrebbe svolgere al meglio questa funzione".