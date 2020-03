Tutto quello che c'è da sapere sui tamponi

I tamponi restano alla base di discussioni tra esperti e governatori, con i primi che invitano alla cautela e con i secondi che invece chiedono test più frequenti. A guidare il coro è Luca Zaia, che ha annunciato la volontà di andare alla ricerca di pazienti positivi al Coronavirus ma inconsapevoli di esserlo. È giusto far luce anche sugli asintomatici? L'Istituto superiore della sanità ha affermato che a incidere decisivamente sono " i nostri comportamenti ": il presidente Brusaferro ha sottolineato che i test non rappresentano l'arma cruciale poiché " danno solo una visione istantanea, del momento ". Ma andiamo ora a vedere quali sono gli aspetti fondamentali da sapere in tale ambito.

I tipi di test

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha evidenziato che esistono due tipologie di test: il tampone laringo-faringeo su campione biologico e i test anticorpali sierologici. Il primo è utile per misurare il virus presente nelle narici e nella gola; successivamente è necessario passare per un laboratorio di biologia molecolare per amplificarne il genoma fino a farlo diventare evidente. I test sierologici invece necessitano di un prelievo ematico in quanto si basano sulla misurazione dell'emoglobina nel sangue.

Tamponi a tutta la popolazione?

Il docente dell'Università Statale di Milano ha spiegato che sarebbe impossibile testare tutta popolazione: " I laboratori sarebbero sotto pressione e il risultato non darebbe valore aggiunto a quel che si deve fare ". Sarebbe invece preferibile allargare la base dei soggetti sottoposti a tampone " nelle regioni non ancora pesantemente colpite da Covid-19 e in generale sul personale sanitario delle residenze per anziani ". Comunque va ricordato che il risultato del tampone non dà l'assoluta certezza perché esiste il fenomeno dei falsi negativi: si potrebbe essere negativi oggi ma positivi domani.

Pregliasco a proposito della disponibilità di tamponi ha specificato che ci sono, mentre i kit di laboratorio sono meno disponibili. Poi c'è la capacità di produzione del laboratorio " che dipende dal lavoro degli specialisti ". Inoltre Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici, ha assicurato che già diverse aziende si stanno attrezzando per riconvertirsi e produrre tamponi.

L'esame anticorpale