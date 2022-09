"La mia tv è rotta". Così il detenuto magrebino ha pestato l'agente

Ha aggredito l'agente di polizia penitenziaria, mandandolo in ospedale. Il motivo? Il televisore della sua cella si era rotto e la risposta ricevuta circa i tempi necessari per sostituirlo non lo aveva evidentemente soddisfatto. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore nel carcere di Sollicciano (Firenze) e denunciata dal Sappe è un detenuto nordafricano. Stando a quanto fatto sapere dal sindacato, l'extracomunitario si sarebbe rivolto con tono arrogante al preposto di turno, chiedendogli di cambiare la tv che si era rotta.

Questi gli ha promesso che si sarebbe attivato per risolvere il problema, suggerendogli di avere un po' di pazienza. Lo straniero, però, non ha voluto saperne: prima è uscito dall’ufficio e ha iniziato a sbattere le finestre della sezione con l’intento di romperle, poi si è scagliato contro il secondino intervenuto per calmarlo, minacciandolo con una lametta. Il poliziotto è riuscito a immobilizzarlo ma, per liberarsi dalla presa, il detenuto gli ha morso il dito indice della mano destra e gli ha procurato escoriazione sull’avambraccio sinistro. Per riportare la calma si è reso necessario l'intervento dei colleghi, con il magrebino (già durante i precedenti periodi di detenzione a Pisa e a Livorno segnalatosi a quanto pare per aggressioni analoghe alle guardie) che è stato poi condotto nella propria cella.