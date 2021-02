U-Mask contesta la scelta del Ministero: "Esterrefatti dal provvedimento. Ci difenderemo"

U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy - le aziende che producono e distribuiscono in oltre 121 paesi le mascherine U-Mask - sono pronte a dare battaglia al ministero della Salute. Il blocco disposto dal dicastero nelle scorse ore - dopo l'inchiesta che ha evidenziato irregolarità nelle certificazioni - ha scatenato la dura reazione dell'azienda produttrice, che promette di difendersi dalle accuse.

" Siamo esterrefatti dal provvedimento cautelare annunciato ieri dal Ministero della Salute riguardo U-Mask. Contestiamo radicalmente il provvedimento e ci difenderemo nelle sedi opportune ", si legge nella nota ufficiale diramata dall'ufficio stampa del brand. La replica arriva a poche ore di distanza dal provvedimento emesso dal ministro Roberto Speranza che ha imposto, di fatto, lo stop alla vendita delle U-Mask e il ritiro immediato dal mercato di tutti i prodotti Model 2.

Le mascherine venivano vendute come dispositivi medici, con efficacia pari ai dispositivi di tipo FFP2 e FFP3, sulla base di certificazioni pare inesistenti. Autorizzazioni rilasciate da un laboratorio in realtà " privo di autorizzazione " e sottoscritte da un soggetto senza laurea. Per le autorità preposte, in realtà, le U-Mask sono " potenzialmente rischiose per la salute " e il Ministero ne ha disposto il blocco dopo settimane di indagini. Anche il popolare tg satirico Striscia La Notizia si era occupata del caso, denunciando mancanze e irregolarità poi finite sul tavolo della procura.

L'azienda fa sapere che le autorizzazioni regolari ci sono e saranno presentate a difesa del provvedimento ministeriale: " Lunedì 22 febbraio presenteremo alle Autorità nuove certificazioni di analisi, eseguite da uno dei pochissimi laboratori accreditati Accredia: i risultati dei test confermano una capacità di filtrazione batterica (BFE) in entrambi i sensi superiore al 99%". U-Mask tira in ballo anche Altroconsumo: "Ricordiamo inoltre che la rivista Altroconsumo (rivista dell’omonima associazione di difesa dei consumatori) alcuni giorni fa ha pubblicato suoi autonomi test che confermavano una BFE al 98% ".