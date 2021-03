"Ustioni profonde a mani e gambe": come sta Morandi dopo l'incidente

Gianni Morandi è stabile e non è in pericolo di vita. Lo riporta il primo bollettino medico emesso dall'ospedale Bufalini di Cesena dove il cantante, 75 anni, è ricoverato dalla tarda serata di giovedì 11 marzo. L'artista è finito accidentalmente in un fuoco accesso da lui stesso nel giardino della sua villa per bruciare alcune sterpaglie. E in seguito alla caduta accidentale ha riportato gravi ustioni in più parti del corpo.

Secondo la nota ufficiale diramata in giornata dall'Ausl Romagna, Gianni Morandi ha trascorso una notte tranquilla e si trova ricoverato in discrete condizioni presso il reparto del Centro Grandi Ustionati del Bufalini. Il personale sanitario ha fornito un quadro generale delle condizioni cliniche del paziente a poco meno di 24 ore dall'incidente, sottolineando che Morandi " è sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe ".

L'artista di Monghidoro, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava lavorando nel parco della sua abitazione, che si trova nella campagna bolognese. Si era da poco scattato un selfie - condiviso su Instagram e Facebook - in cui mostrava il lavoro di potatura appena concluso. Poco dopo aveva deciso di bruciare le sterpaglie, ma all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio cadendo dentro le fiamme. La moglie Anna, allertata dalle grida del marito, è accorsa sul posto e, constatata la gravità della situazione, ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari del 118. Un'ambulanza è sopraggiunta sul luogo dell'e ha trasferito Gianni Morandi all'ospedale di Bologna.

Sin dai primi accertamenti, però, i medici hanno riscontrato la gravità delle ustioni riportate da Gianni Morandi in particolare quelle alla mano destra e ad una gamba. I sanitari hanno così optato per il trasferimento urgente all'Ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato nelle ustioni, dove il cantautore ha trascorso la prima notte di ricovero. Con ogni probabilità l'artista dovrà rimanere ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati per alcuni giorni, forse settimane, prima di poter tornare a casa e proseguire le cure. Intanto sui social network sono arrivati migliaia di messaggi di affetto e sostegno, in attesa che il popolare cantautore dia notizie di sé in prima persona ai suoi seguaci attraverso i suoi profili.