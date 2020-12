Valeria Fabrizi: I ladri le hanno distrutto casa e portato via tutto

Un bottino da 200 mila euro, fatto soprattutto dei ricordi di una vita e tutti i mobili distrutti dai ladri che qualche giorno fa si sono introdotti nella casa dell’attrice Valeria Fabrizi, ovvero Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”, lasciandole solo la fede del matrimonio che non le è stata sottratta soltanto perché la indossava al dito. “ Non ti dico Barbara cosa, maledetti, non hanno fatto, persino i mobili. Io vengo dalla guerra, mi ha ricordato quando ero piccola, che mi portavano a vedere la casa distrutta dalle macerie. Mi hanno sfasciato i mobili, tutto ” racconta disperata a Barbara d’Urso.

“ I ricordi, l'argenteria, che io adoro, la collezione di tutto, non mi hanno lasciato niente. Non so cosa pensare, non ho avuto domestiche su cui avere sospetti, non voglio più nessuno da quando è scoppiata la pandemia cerco di fare le cose da sola. Non credo che sia perché ho fatto un torto a qualcuno, dubito, forse qualcuno che mi ha seguita. Anche i danni ai mobili mi hanno scosso molto, in genere quando i ladri compiono questi gesti non fanno così, almeno così è successo anche ai miei amici. Mi è rimasta solo la fede, quella di mio marito me l'hanno portata via. Non dormo più, mi ha preso male. Sai alla mia età, ottantaquattro anni, quanti ricordi ho. Non li perdono, penso il male per loro. Sono cattolica, faccio la comunione ma non li perdono. Sono una persona che sta attenta, anche agli altri, aiuto tanti, anche nel mio rione, ma questi sono dei mascalzoni ”