Vanoni: "Silvia Romano? Stato ha regalato 4 milioni ai terroristi"

Ornella Vanoni non si tira indietro dal commentare causticamente la liberazione e il ritorno in Italia di Silvia Romano, la volontaria milanese rapita il 20 novembre 2018 in un villaggio del Kenya e liberata nei giorni scorsi, dopo diciotto mesi di prigionia.

Su Twitter, infatti, la cantautrice ha scritto un post che non è passato inosservato. Ed era infatti difficile che lo fosse per il contenuto, oltre che per l’autrice dello stesso. Questo il messaggio dell’artista musicale: "Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l'avete liberata? Restava là e lo Stato non avrebbe regalato quattro milioni ai terroristi" .

Vanoni, insomma, fa riferimento alle prime parole rilasciate dalla giovane cooperante, che ha riferito alle autorità italiane di essere stata trattata bene in questo anno e mezzo dai suoi carcerieri, estremisti somali, e alla sua conversione "spontanea" alla religione dell’Islam. Romano, infatti, ha dichiarato di essersi convertita spontaneamente al credo islamico in seguito alla lettura del testo sacro del Corano durante il rapimento.

Come noto, Silvia Romano è atterrata all’aeroporto di Ciampino questo sabato indossando una larga e lunga tunica e qui, alla presenza del premier Conte e del ministro degli Esteri Di Maio (quella che secondo Toni Capuozzo è stata una penosa passerella delle istituzioni), ha potuto riabbracciare la famiglia. Nella giornata di oggi, peraltro, la ventiquattrenne ha fatto ritorno a Milano, nella sua casa nel quartiere di Casoretto.

Nel post, inoltre, Vanoni si dice per certi versi scettica delle tempistiche della liberazione della volontaria della onlus Africa Milele, avvenuta praticamente in concomitanza con la Festa della Mamma, che cade il 10 maggio di ogni anno: "Altro non so dire, o soltanto: chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma..." , ha infatti scritto la cantante, che sembra credere poco alla coincidenza.

Il post è stato commentato e condiviso da numerosi utenti Twitter e in molti si sono schierati al fianco della Vanoni, ma non sono mancati altrettanti commenti contrariati al contenuto del messaggio stesso, che invitano l’autrice dello stesso al silenzio.