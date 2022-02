"Nemmeno un aperitivo...". Bassetti insultato con la moglie

Non si placano gli attacchi dei no vax contro Matteo Bassetti. Il professore e direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stato fatto oggetto di insulti mentre si rilassava insieme alla moglie durante l'ora dell'aperitivo. A raccontarlo è stato lo stesso medico, amareggiato dalla situazione e dal fatto che proprio a causa degli insulti ricevuti dalle più volente frange dei no vax è costretto a uscire con la scorta.

C'è tanta rabbia nelle parole del medico, incredulo davanti all'odio che si è sviluppato nei suoi confronti: " Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no Greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova, per un aperitivo con mia moglie ". Quel che fa più male a Matteo Bassetti è che l'ennesimo attacco sia arrivato mentre si godeva un momento di relax all'interno della sua sfera privata in compagnia della moglie. Lo ha definito " un attacco vile, gratuito ", perpetrato in un momento in cui si trovava lontano dal suo ambito lavorativo e dalle telecamere della televisione.

Nel corso degli ultimi mesi, Matteo Bassetti non ha risparmiato critiche al movimento dei no vax e anche in quest'occasione non si è potuto esimere dal constatare il clima di violenza nel quale l'Italia è piombata nel tentativo di uscire dalla pandemia. " Questi personaggi con un attacco simile (al grido di 'Bassetti vattene da Genova') per l’ennesima volta dimostrano quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere sociale, in quanto il loro scopo è soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e turbare la tranquillità dei cittadini ", ha constatato il medico, che ha accompagnato il post a una foto insieme a sua moglie, con la quale pochi msi fa si è presentato in tv.

Ma la rabbia del medico dell'ospedale San Martino di Genova deriva anche da un altro aspetto, che lui non ha in realtà mai davvero taciuto: " Ciò che mi rammarica di più è che, nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà ". Al medico è però arrivato un messaggio di vicinanza da parte del governatore Giovanni Toti: " Intimidazioni inaccettabili sempre e ancora di più se rivolte a chi da due anni lavora in prima linea per far vincere la scienza contro il virus. Forza Matteo, avanti a testa alta! ".