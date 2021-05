Viaggi, a Bit Digital gli scenari del nuovo turismo

Il mondo del turismo e la sua evoluzione con scenari, analisi e studi presentati online sono subito al centro dell’apertura, questa domenica, di Bit Digital Edition, la Borsa internazionale del turismo di Milano dedicata agli operatori fino a martedì 11 maggio con i canali: Expo Plaza (https://expoplaza-bit.fieramilano.it/), l’area espositiva virtuale dove scoprire l’offerta di oltre 1.550 espositori grazie a coinvolgenti contenuti con un’agenda aperta per i visitatori professionali; Bit Talks, il palinsesto con più di 90 eventi arricchiti dagli scenari delineati nei Bit Special Talks e Bit Community, la piattaforma su invito di incontro tra domanda e offerta con oltre 5.700 appuntamenti di business in videochat già confermati.

INAUGURANO IL MINISTRO GARAVAGLIA E IL COMMISSARIO UE BRETON (ore 11)

Un appuntamento ai massimi livelli istituzionali con la partecipazione di Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano; Alfonso Morvillo, coordinatore del Rapporto Italiano sul Turismo - Cnr Iriss; Caroline Bremner, responsabile ricerche sui viaggi di Euromonitor International; Alessandra Priante, direttore Europa dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite; Thierry Breton, commissario europeo responsabile per il mercato interno e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. A moderatre, Magda Antonioli, direttore Acme Università Bocconi.

IL XXIV RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO (ore 12.30)

Il documento di analisi e politiche del turismo più rilevante. E anche quest’anno la presentazione dei dati trova in Bit la sua cornice più efficace. Commentano le evidenze Alfonso Morvillo, coordinatore del Rapporto Italiano sul Turismo - Cnr Iriss; Emilio Becheri, direttore di Turistica; Mara Manente, Ciset; Fabrizio Arosio, Istat; Flavia Maria Coccia, Isnart; Alessandra Marasco, Iriss - Cne; Giulio Maggiore, Unitelma Sapienza; Pio Grollo, Studio Ttrend; Oriana Cuccu; presidenza del Consiglio dei Ministri – Nuvap.

EUROPEAN TOURISM FORECAST OXFORD ECONOMICA E BVA DOXA PER L’ITALIA (ore 16)

Il prestigioso think-tank britannico presenta per la prima volta in Bit le sue autorevoli analisi su, tra l’altro, previsioni di spesa e tempi di recupero dei livelli pre-pandemia mentre la ricerca Bva Doxa illustrerà le trasformazioni del settore turistico in Italia a seguito della pandemia. Per Oxford Economics interverrà Dave Goodger, Director of Tourism Economics Emea, e per Doxa Cristina Liverani, Kids & Special Projects Unit Manager. Modera: Maddalena Fossati Dondero, direttore di Condé Nast Traveller Italia.

BIT TALKS HOT TOPICS

Tra gli Hot Topic di estremo interesse, Destinazione Italia: la scommessa 2021, (ore 14) dedicato al rilancio del settore anche alla luce del Recovery Plan. Intervengono: Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia; Giorgio Palmucci, presidente Enit; Luca Scandale, coordinatore del Piano strategico del turismo “Puglia365” di Puglia Promozione; Giacomo Trovato, country manager Italy and South East Europe di Airbnb; Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica. Modera Laura Dominici, giornalista di Guida Viaggi e About Hotel.

FORMAZIONE SPECIALISTICA

Nell’area Experiential Tourism si segnalano i due webinar che presentano le nuove proposte della Malesia (ore 14 e ore 15) mentre nell’area Training spiccano le Prenotazioni dirette, i trend e le strategie migliori per la ripresa (ore 14) e il tema di grande attualità dei Non-fungible token (ore 15).

Tutti gli eventi sono articolati in cinque aree tematiche identificate da un colore differente per rendere ancora più intuitivo l’accesso: Training (blu), Experential Travel (mattone), Technology & Innovation (grigio), Hot Topics (ocra) e Food & Wine Tourism (verde).

