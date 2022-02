Viaggi e turismo, a BitMilano vince l'innovazione

Innovazione sostenibile nel mondo dei viaggi e del turismo mentre dal primo marzo iniziano a cadere le restrizioni legate all’emergenza sanitaria per chi, dall’estero, arriva in Italia: parola d’ordine per un settore che vuol ripartire a pieno ritmo nel nostro Paese dove da sempre ad interpretare e anticipare gli scenari di mercato e l’offetrta è BITMilano che si terrà a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi, primo grande appuntamento del settore in presenza del 2022.

Innovazione fondamentale per recuperare quanto prima i livelli pre-Covid, tenendo conto che secondo il Barometro Unwto di gennaio 2022, nel 2021 gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4% toccando quota 415 milioni rispetto ai 400 del 2020, ancora però al di sotto dei livelli pre-pandemia. A recuperare di più nel mondo è stata l’Europa Mediterranea (+54%), mentre nel mondo il ritorno degli arrivi internazionali ai livelli pre-pandemici è previsto solo per il 2024.

Per questo l’impegno di BITMilano verso l'innovazione e la sostenibilità è ancora più forte, per rispondere alle nuove richieste dei viaggiatori sul lato domanda e alle nuove esigenze degli operatori sul lato offerta: la Borsa internzionale del turismo declinerà i trend in chiave di business tanto nelle proposte degli espositori lungo il percorso in fiera, come nei contenuti del programma di convegni.

Le grandi aree della manifestazione: Leisure, MICE, BeTech

Leisure è il luogo dell’incontro fra domanda e offerta del turismo italiano e internazionale in tutte le sue declinazioni: dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile fino alle proposte da tutto il mondo.

BeTech raggruppa le aziende che offrono servizi di business & networking e contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici che virtuali. Rappresenterà l’anima di BIT che guarda alle avanguardie tecnologiche nel settore offrendo una visibilità inedita.

Il MICE Village è l’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori di meeting, incentive e congressi e ai top buyer e proporrà tutto ciò che riguarda i viaggi d’affari e le proposte per il corporate.

Tra le Regioni che, ad oggi hanno confermato la loro partecipazione, troviamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto e tutte stanno lavorando per presentarsi al meglio per promuovere il proprio territorio valorizzandone specificità e novità. E, a diffondere la bellezza dell’Italia nel mondo, promuovendo l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale sarà presente l’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo.

Conferma il ruolo chiave di BIT 2022 in presenza per il rilancio dell'industria del settore il Villaggio Astoi, un progetto di ampio respiro che per la prima volta insieme ospiterà fino a 20 tour operator associati tra cui Alpitour, Alidays, I Viaggi del Mappamondo, Futura vacanze, Guiness Travel, Ota Viaggi. Presenti con i loro stand in manifestazione numerosi altri tour operator, da nomi storici come Gattinoni a quelli emergenti come Shiruq Viaggi.

Tra le destinazioni estere in Bit, si segnalano Cuba, Formentera, Giordania, Israele, Maldive, Marocco, Paraguay e Slovenia, Grecia, Romania, Cile, India e Iran oltre a Visit USA. Tra le altre realtà vettori di rilievo nazionale come Trenord e, Compagnia aerea Binter.

Come da tradizione, grazie all’attività di scouting svolta da Fiera Milano, Bit può contare su un programma di hosting che porterà a Milano buyer altamente profilati da Europa (41%), e Nord America (15%), oltre che da Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa, in rappresentanza di tutte le tipologie più rilevanti. Ad oggi si registra un particolare interesse da Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito, Francia, Germania e Canada.

“Bringing Innovation Into Travel”

Anche il palinsesto di conferenze, convegni e seminari di approfondimento spingerà ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione sostenibile, grazie al filo conduttore “Bringing Innovation Into Travel” dedicato alle cinque tradizionali macroaree Food Travel, Travel Lab, Sustainability, Hot Topics e Travel Tech.

Da sottolineare che la formula multi-target di BIT Milano conferma la sua unicità e carica di innovazione sia con la sua efficace piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta internazionali, sia con momenti di confronto e dialogo fondamentali per valorizzare le tendenze emergenti.

Tutte le nformazioni su: www.bit.fieramilano.it - @bitmilano