Violenza inaudita sui poliziotti, pestati con calci e pugni da stranieri

Due nuovi gravissimi episodi di violenza compiuti da cittadini stranieri nei confronti di poliziotti si aggiungono ad una lista già troppo lunga che si aggiorna quotidianamente: i casi in questione si sono registrati rispettivamente a Lecce ed a Milano.

Il primo si è verificato in pieno centro cittadino, durante una ordinaria operazione di verifica stradale effettuata da due agenti. Gli uomini in divisa, intorno alle ore 3:20 del mattino, hanno infatti fatto accostare una vettura in via Padovano Bax, nelle immediate vicinanze di Porta San Biagio, per sottoporre a controllo i quattro giovani che si trovavano in quel momento all'interno dell'abitacolo. La reazione di questi ultimi, vale a dire un 18enne di nazionalità cubana e 3 amiche rispettivamente di 22, 25 e 27 anni, è stata particolarmente violenta, come riporta anche Lecce Prima.

Dopo essersi accaniti sulla "pantera" della polizia di Stato, che è stata colpita e danneggiata con furiosi calci e pugni, a causa dei quali, tra l'altro, un finestrino dell'auto è andato in frantumi, i ragazzi se la sono presa anche con gli stessi uomini in divisa. Colpevoli del fatto di aver colto in fallo i giovani, che viaggiavano sull'autovettura senza patente, i poliziotti sono stati prima insultati e minacciati e quindi aggrediti. Per fortuna in loro soccorso sono giunte altre volanti inviate dalla questura di Lecce: i colleghi sono potuti intervenire per arginare la furia dei facinorosi e far scattare le manette ai loro polsi.

Soccorsi dai sanitari del 118, i due agenti sono finiti all'ospedale "Vito Fazzi" per via delle serie lesioni riportate durante il pestaggio. Uno di essi, con una frattura costale al fianco sinistro, ha ricevuto una prognosi di 20 giorni dal personale medico del pronto soccorso. A causa di un trauma alla spalla, invece, al secondo poliziotto sono stati assegnati 10 giorni di cure. Trasportati negli uffici della questura, i responsabili sono stati dichiarati in arresto dal pm di turno e ristretti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Per loro le accuse di resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, che si aggiungono a quella per danneggiamento aggravato.

Una situazione simile si è verificata nelle scorse ore anche a Milano. Intorno alle 12:40 di ieri, domenica 4 ottobre, un uomo di nazionalità peruviana di 38 anni è andato senza alcun motivo in escandescenze, prendendo di mira due poliziotti che stavano effettuando dei controlli di routine in piazzale Loreto. Lo straniero si è improvvisamente diretto verso gli agenti, iniziando ad insultarli ed a strattonarli con forza. Dopo aver tentato invano di placare il 38enne, gli uomini in divisa lo hanno fatto salire a bordo della "pantera", dove lo stesso ha proseguito col suo atteggiamento violento distruggendo il vetro divisorio del veicolo. Per lui le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.