"Un incrocio tra Covid e un nuovo virus". L'allarme per le epatiti nei bimbi

Cresce l'attenzione e la preoccupazione per le epatiti nei bambini che interessanto anche il nostro Paese: finora sono stati nove i casi accertati di cui l'ultimo su un bambino nigeriano di tre anni residente a Prato e ora in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Altri due casi sono stati segnalati in Lombardia ma i piccoli non si trovano in pericolo di vita. Mentre la comunità scientifica è a lavoro per capire il perché di questa strana ondata che ha colpito anche Regno Unito e altri Paesi europei, gli esperti formulano le prime ipotesi tra cui la possibilità di un " virus che finora non abbiamo inquadrato. Trattandosi di bambini, se vi dovesse essere una trasmissione virale, penserei a una di tipo orofecale. Mentre sono da escludere legami con il Covid e con il vaccino ", ha affermato il virologo e infettivologo Massimo Galli al Messaggero.

Cosa sappiam

Che non siano eventi così usuali lo dicono in molti tant'é che sono in corso numerosi indagini per capirne le cause e se hanno un collegamento. " Per diversi anni - spiega il professor Galli - quando avevamo solo possibilità di identificare epatiti A e B, il resto lo chiamavamo Non A e Non B, ora conosciamo bene il virus E, C e D" . Da escludere quasi del tutto, invece, il legame con il Covid o un effetto colleterale dei vaccini visto che la maggior parte dei piccoli sono sotto i 5 anni e non possono ancora essere vaccinati. Poco probabile, tra l'altro, che si tratti di epatiti tossiche perché " queste sono in genere iperacute e la correlazione con cibo ingerito o con farmaco assunto è più facile da individuare" .

"Abbassamento delle difese"

Non legato direttamente al Covid, ma indirettamente, l'origine di queste epatite di cui nei prossimi giorni se ne saprà senz'altro di più, può essere dovuta a una riduzione delle difese immunitarie adottate in questi anni di contenimento della pandemia: è il pensiero del virologo dell''Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Questo abbassamento avrebbe provocato " una quota maggiore di infezioni da adenovirus che prima risultavano più diluite ". L'esperto non esclude, però, anche una possibile interferenza delSars-CoV-2 " come coinfezione o infezione precedente ", ha spiega al Messaggero.

Lo studio europeo

L'isolamento sociale è stato ipotizzato anche su un articolo pubblicato su Eurosurveillance, dove i ricercatori spiegano che si tratterebbe di cause infettive " date le caratteristiche epidemiologiche e cliniche» delle forme osservate ". Insomma, l'ipotesi dell'adenovirus prende corpo, così come di " una nuova variante " di questo patogeno " con una sindrome clinica distinta " da quelle tradizionalmente note " o su una variante che circola regolarmente e che ha un impatto più grave sui bambini più piccoli". Resta in piedi l'ipotesi con un legame al Covid ma ci sono anche " altre cause infettive ancora in fase di studio " come il possibile legame con Omicron 2 che potrebbe aver causato una maggiore violenza della malattia.

"Indagine approfondita"