Virus, studio sui macachi conferma l'efficacia dell'antivirale Remdesivir

Il farmaco antivirale Remdesivir potrebbe aiutare a combattere il coronavirus e una prima dimostrazione arriva da uno studio americano sui macachi, che sembra confermare i primi dati sull'efficacia del medicinale nel prevenire la progressione dell'infezione causata dal nuovo virus. " Il trattamento precoce con l'antivirale ha ridotto significativamente la malattia e il danno ai polmoni dei macachi infettati con Sars-CoV-2 ", chiariscono i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano, i quali hanno pubblicato i risultati preliminari del lavoro sulla piattaforma online gratuita BioRxiv.

La sperimentazione

La ricerca ha coinvolto due gruppi di sei macachi, tutti infettati con Sars-CoV-2: il primo ha ricevuto il farmaco Remdesivir, sviluppato da Gilead Sciences, mentre al secondo insieme di animali non è stato somministrato nulla. Le due scelte sono servite a fare un confronto nella dinamica della malattia. Dodici ore dopo, al primo gruppo è stata data una dose di medicinale antivirale per via endovenosa e successivamente una dose di richiamo, una volta al giorno, per i successivi sei giorni.

Il risultato (parziale)

In base a quanto appreso dagli autori dello studio, che hanno verificato lo stato di salute di tutti i macachi, è emerso che i sei trattati con l'antivirale stavano "significativamente meglio" rispetto al gruppo non trattato e la tendenza è continuata durante tutto lo studio di sette giorni. " Uno dei sei animali trattati ha mostrato una lieve difficoltà respiratoria, mentre tutti gli animali non trattati hanno mostrato una respirazione più difficile. La quantità di virus trovata nei polmoni era significativamente più bassa nel gruppo che ha ricevuto il Remdesivir rispetto all'altro gruppo, inoltre Sars-CoV-2 ha causato meno danni ai polmoni nei macachi trattati rispetto a quelli non trattati ".

"Studio non è raccomandazione clinica"

Lo studio sui macachi è stato progettato per analizzare le procedure di dosaggio e trattamento del farmaco, già utilizzate nei pazienti ospedalizzati con Covid-19 in un ampio studi multicentrico condotto dall'istituto americano. I risultati non sono ancora stati sottoposti alla revisione "tra pari" e gli scienziati hanno voluto puntalizzare che il frutto della ricerca non deve essere considerato "come raccomandazioni cliniche per i medici", ma viene condiviso "per aiutare i clinici che stanno lottando contro Covid-19".

Che cos'è il Remdesivir

Il Remdesivir è un farmaco antivirale sviluppato da Gilead Sciences come trattamento per la malattia da virus Ebola e altre infezioni. Dalla sua sperimentazione è stato dimostrato che possiede attività antivirale contro altri virus a RNA a singolo filamento, come quello respiratorio sinciziale umano, virus Junin, virus della febbre da virus Lassa, virus Nipah, virus Hendra e i coronavirus, compresi quelli che causano Mers e Sars.