Agathi, regno al centro della Terra con "Linfa" e Visionnaire

Linfa, Edoardo Valsecchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Per battezzare un menù sostenibile, innovativo, vegano e 100 per cento gluten free nel cuore di Milano, niente di meglio di una magnum di «Animante» del Barone Pizzini. Sempre raffinato, bio e quindi perfettamente in linea. Il teatro (non solo metaforicamente) è la sede in Piazza Cavour, 3 di «Visionnaire Milan», brand dell'interior design made in Italy che vuol coniugare artigianato, estetica e sostenibilità. E quindi, per il suo nuovo progetto di ristorazione, sceglie un marchio doc come «Linfa», la creazione di Edoardo Valsecchi (nella foto) che con una laurea in Economia e un master in Enogatronomia ha costruito la sua carriera tra Dubai, Madrid e Londra con progetti innovativi nel mondo del vegano. Come «Purezza» a Londra e oggi il sempre più noto «Linfa» in via Bergognone. Ora la nuova sfida in pieno centro è il nuovissimo flagship store «Visionnaire» che dopo un'imponente e preziosa ristrutturazione, si snoda come un percorso emozionale ispirato ad Agathi, il leggendario regno nascosto nel cuore della Terra che, assicurano, distribuito su tre livelli «incarna un'utopia di meraviglia, conoscenza e armonia» con pavimentazioni di travertino, scale in quarzite Emerald Light e accenti in acciaio. Il bistrot è il luogo dove cucina e design si incontrano. E qui longevità, salute e buon vivere sono le promesse che tolgono i sensi di colpa gastronomici.

Nei piatti 100 per cento plant based e gluten free, le spettacolari creazioni di sushi vegetale senza pesce, né glutine, il ragù di shiitake a lenta cottura, garganelli a lavorazione artigianale e olio extravergine infuso al basilico serviti con la «nostra» focaccia; le Polpette a base di proteine di piselli con aromi mediterranei, sugo rustico di San Marzano, olio extravergine di oliva infuso al basilico. Per chiudere il Bicchiere goloso con crumble di mandorle di Sicilia, crema chantilly al limone, frutti di bosco in salsa e freschi. Ma in carta ci saranno anche classici rivisitati come la Cacio e pepe agli anacardi e la Cotoletta vegana.

Tutto sostenibile non solo nello stomaco, dato che «Visionnaire» è Società benefit dal 2021 e «Linfa» si impegna nella promozione di un'alimentazione etica. Il tutto senza rinunciare al bello e nemmeno a un pizzico di gusto.